Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Twitter hesabından 3 - 4 Eylül hava tahmin raporunu paylaştı.

Buna göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu.

Marmara (Çanakkale ve Edirne hariç), İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop çevreleri ile Konya'nın kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

🗓️3 Eylül 2023 (Pazar)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. pic.twitter.com/liRbX3gTAG — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 3, 2023

Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.