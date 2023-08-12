Miu Miu Sonbahar/Kış 2023 Koleksiyonu tanıtıldı

Moda markası Miu Miu, Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonunu tanıtmak için dikkat çekici bir kampanya başlattı. “Miu Miu LIVE!” adını taşıyan kampanya, farklı bir yaklaşımla hem her yerde hem de hiçbir yerde olma kavramını vurguluyor. Koleksiyonun karakterleri, içe dönük ve dışa dönük halleri bir arada sergileyerek markanın yeniliklerini sunuyor. Kampanyanın çekimlerinde karakterler, performanslarını anlık olarak değiştirerek canlılık ile içe kapanıklık arasında geçiş yapıyor. Bu geçişler sırasında bilinçli bir şekilde yönlendirilmiş bir karmaşıklık hissi oluşturuluyor ve beklenmedik bir şekilde duruşları bozuluyor. Marka, tüm bu çalışmaların Miu Miu’nun Sonbahar/Kış koleksiyonunun ruhunu yansıttığını ifade ediyor.

Doğallık ve rahatlık...

Koleksiyonun parçaları arasında özellikle hırka-kazak takımları, diz boyu kalem etekler ve kalın yünlerden üretilmiş büyük beden parçalar öne çıkıyor. Kıyafetlerde doğallık ve rahatlık vurgulanırken, aynı zamanda bir gizem ve yorgunluk hissi de yansıtmaya çalışıyor. Kampanyanın oyuncu kadrosu oldukça çeşitli ve multidisipliner bir yaklaşımı sunuyor. Şarkıcı-söz yazarı Ethel Cain, oyuncu Emma Corrin, Mia Goth ve Zhao Jinmai, model Amelia Grey Hamlin ve Annabelle Weatherly ile Zaya Wade, kampanyanın yüzleri olarak yer alıyor. Miu Miu’nun Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonu ve “Miu Miu LIVE!” kampanyası, moda dünyasına farklı bir bakış açısı getirerek hem görsel açıdan etkileyici hem de düşünsel olarak zengin bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Bu kampanya ile marka, sadece giyim değil aynı zamanda insanların duygusal deneyimlerini de yansıtan bir moda anlayışını sergiliyor.