Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı

15 Şubat 2018

Bir süredir kolon ve karaciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş için Teşvikiye Camisinde ikindi namazının ardından tören düzenlendi.

Sanatçılar, Hafiftaş için oluşturulan hatıra defterine anılarını ve temennilerini yazdı. Yakalarına Hafiftaş'ın fotoğrafını takan vatandaşlar da tabuta karanfil bıraktı.

Şişli Müftüsü Mustafa Bilgiç, ikindi namazının ardından cami bahçesinde cenaze namazını kıldırdı. Namazda, birçok siyasetçi, sanatçı ve vatandaş saf tuttu. Namazın ardından Hafiftaş için dua edilerek, helallik istendi. Hafiftaş'ın cenazesi katafalktan alınarak sevenlerinin omuzunda cenaze aracına taşındı.

Bu sırada da sevenleri tabuta dokunup gözyaşı dökerken, bazı vatandaşlar da tabuta karanfil attı. Cami bahçesinden alkışlarla uğurlanan Hafiftaş'ın cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Törende Orhan Gencebay, Selami Şahin, Nur Ertürk, İzzet Altınmeşe, İzzet Yıldızhan, Ahmet Selçuk İlkan, Belkıs Akkale, Zara, Zekai Tunca, Metin Şentürk, Hakan Peker, Tarık Mengüç, Yaşar İpek, Ferman Toprak, Seren Serengil başta olmak üzere birçok sanatçı, camianın önemli bir sanatçıyı kaybettiğini belirttiler.

Seslendirdiği türkülerle gönüllerde taht kuran Nuray Hafiftaş için siyaset ve sanat camiasından birçok ünlü ismin cami bahçesine çelenk gönderdiği görüldü.

Kaynak: AA