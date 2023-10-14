Pilot saatlerinde yeni bir soluk

Longines Spirit Flyback serisi, markaya her zaman yön veren öncü ruhu simgeliyor. Flyback fonksiyonlu bu kronograf saat, Longines’in bu teknolojideki öncü rolünün kanıtı niteliğinde. Kanatlı kum saati logosu taşıyan marka, flyback fonksiyonuna sahip ilk modelini 1925 yılında üretti ve patent başvurusunda bulundu. Patent, 16 Haziran 1936’da tescil edildiğinde, dünyada bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyordu. Göklerin fethinde devrim niteliğinde bir rol oynayan flyback komplikasyonu, uçuşun farklı aşamalarının ardı ardına zamanlamasına olanak tanıyarak navigasyonu kolaylaştırıyor.

Gerçek anlamda işlevselliğinin yanında Longines Spirit Flyback şimdi de çelikten daha hafif ama daha dayanıklı Grade 5 titanyum alaşımıyla bezeniyor. Estetik açıdan bakıldığında, kronograf, koyu gölgeler ve göze batmayan ışıltılar arasındaki kontrast oyunlarıyla öne çıkan saten cilalı kaplamaya sahip 42 mm’lik kasasıyla dikkat çekiyor. Son teknolojiyle desteklenen bu güçlü ve ince tasarım, modele olağanüstü bir karakter kazandırıyor.

Longines Spirit Flyback, yüksek hassasiyetini, manyetik alanlara dayanıklı ve silikon denge yayıyla donatılmış özel Longines L791.4 kalibresine borçlu. 68 saate kadar güç rezervine sahip bu mekanizma, İsviçre Resmi Kronometre Test Enstitüsünden (COSC) onaylı. Şeffaf arka kapak, kalibrenin ve üzerinde Longines Spirit koleksiyonunun amblemi olan küre figürü işlenmiş salınım ağırlığın en ince detaylarını bile gözler önüne seriyor. Bu yeni model, ışıldayan saat imleriyle dikkat çeken siyah, seramik bir parçayla geliştirilmiş çift yönlü bir döner bezel barındırıyor. Üzeri yansıma önleyici safir kristalle kapatılmış antrasit kadranda, saat 9 yönünde küçük bir saniye alt kadranı ve saat 3 konumunda 30 dakika sayacı yer alıyor. Super-LumiNova® kaplanmış yaldızlı ibreler ve rakamlar, havada veya karada, her koşulda optimum okunabilirlik sağlıyor.

100 metreye (10 bar) kadar su geçirmeyen bu model, değiştirilebilir titanyum bilezik ve bu modele özel tasarlanmış gri ve siyah NATO kayışıyla birlikte sunuluyor.