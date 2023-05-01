Sanat eseri olarak sergilenen muzu yedi: 'Açtım'

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'WE' sergisinin bir parçası olan ve 'Komedyen' adıyla sanat eseri olarak sergilenen muzun kabuğu, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Leeum Sanat Müzesi'nde bir duvara koli bandıyla yapıştırılmış halde bulundu.

Muzun değil de kabuğunun koli bandıyla yapıştırıldığının görülmesi ziyaretçiler ve müze çalışanları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Çok geçmeden, Güney Koreli öğrenci Noh Huyn-soo'nun muzu yedikten sonra kabuğunu duvara bantladığı ortaya çıktı. Olay, öğrencinin arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, Noh'un 'Affedersiniz, açım' diyerek muzu yediği, daha sonra kabuğunu bantla duvara yapıştırıp poz verdiği görüldü.

'Zaten yenmek için bantlanmamış mı?'

Noh daha sonra yerel basına verdiği demeçte, Cattelan'ın çalışmalarını belirli bir otoriteye karşı bir isyan olarak gördüğünü söyledi.

Seul Ulusal Üniversitesi öğrencisi, olaya ilişkin açıklamasında, "İsyana karşı başka bir isyan olarak yorumlanabilir. Bir sanat eserine zarar vermek sanat eseri olarak da görülebilir, ilginç olur diye düşündüm. Zaten orada yenmek için bantlanmamış mı?" ifadesini kullandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre müze, daha sonra aynı noktaya yeni bir muz yerleştirdi.

Sanatçı öğrenciden tazminat istemeyecek

Öte yandan, sergilenen muzun her 2-3 günde bir değiştirildiği bildirildi.

Olayı öğrendikten sonra "Hiç sorun değil" diyen 62 yaşındaki sanatçının öğrenciden tazminat istemeyeceği belirtildi.