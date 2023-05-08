Sanatçı Tarkan oyunu yurt dışında kullandı
Sanatçı Tarkan, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oyunu yurt dışında verdi.
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. döneminin 600 yeni milletvekilinin belirleneceği seçimler için yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları oy kullanmaya devam ediyor.
Eşi ve kızıyla Almanya'da yaşayan Tarkan da o isimlerden biriydi.
Sandık başına giden 50 yaşındaki ünlü yıldız, oy verme anını gösteren fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
Megastar, paylaştığı karelere "Ben oyumu verdim. Vatana, millete hayırlı olsun" notunu düştü.