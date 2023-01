Siyah noktalarınızdan şikâyetçiyseniz üzülmeyin! İşte siyah noktalardan kurtulmanın 5 kolay yolu

Takip Et

Bir cilt problemi olarak karşımıza çıkan siyah noktalar, gözeneklerin fazla sebum ve ölü deri hücreleriyle tıkanmasıyla meydana gelir. Yağ bezleri tarafından üretilen sebum, cildi nemlendirmeye yardımcı olduğu için normalde cilt için faydalı olsa da aşırı üretildiğinde veya cilt düzgün bir şekilde temizlenmediğinde gözeneklerin tıkanmasına yol açabilir. Hormonal değişiklikler, stres ve bazı ilaçlar da siyah nokta oluşumuna sebep olan faktörler arasındadır. Eğer siz de siyah noktalardan şikâyetçiyseniz 5 kolay yöntemle siyah nokta görünümüne veda edebilirsiniz!

Günlük Cilt Temizliğini Alışkanlık Hâline Getirin

Gözeneklerde biriken kiri ve yağı arındırmak için yüzünüzü günde iki kez cilt tipinize uygun bir temizleyiciyle nazikçe yıkayın. Cildi tahriş edebilecek ovma gibi sert hareketlerden kaçının. Salisilik asit, gözenekleri tıkayan maddeleri parçaladığı için siyah noktaların düşmanıdır. Bu sebeple cilt temizliği için salisilik asit içeren temizleyicileri tercih edebilirsiniz.

Peeling ve Maskelerden Faydalanabilirsiniz

Ölü cilt hücrelerini nazikçe çıkarmak için siyah nokta temizleyici peeling ve maskelerden faydalanabilirsiniz. Sık peeling uygulaması cildinizde pul pul dökülmeye sebep olabileceğinden aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Kil ve kömür maskeleri gibi yağı ve gözeneklerde biriken diğer maddeleri çıkarmak için derinlemesine temizlik sağlayan ürünleri bakım rutininize dâhil edebilirsiniz.

Cildinizi Nemlendirmeyi İhmal Etmeyin

Gözeneklerde biriken fazla sebum siyah nokta oluşumuna sebep olsa da kuru bir cildin de aynı problemlere davetiye çıkarabileceğini unutmayın. Siyah noktaları en aza indirmenin yollarından biri, cildinizin yağ seviyesini dengede tutmaktır.

Tıkanan Gözeneklerinizi Açmak İçin Buhar Uygulayabilirsiniz

Gözeneklerinizi açmak ve siyah noktalardan kurtulmak için yüzünüze buhar uygulamayı deneyebilirsiniz. Bunun için yüzünüzü bir kâse sıcak suyun üzerine tutabilir veya ılık, nemli bir bez yardımıyla yüzünüze buhar uygulayabilirsiniz. Ardından cilt temizleme adımına geçebilirsiniz.

C Vitaminini Bakım Rutininize Ekleyin

C vitamini aydınlık bir cilt için olmazsa olmaz. Sebumun cilt yüzeyine çıkarak oksitlenmesi ve siyah bir görünüm kazanmasını engellemek için C vitamininden destek alabilirsiniz. Bunun için yoğun C vitamini içeren serumlardan faydalanabilirsiniz.

Fiziksel Müdahalelerde Bulunmak için Profesyonel Cihazları Kullanın

Tahrişe, enfeksiyona ve yara izine neden olabileceğinden siyah noktalarınızı asla koparmamalı veya patlatmamalısınız. Bu nedenle siyah noktaları tırnaklarınızla sıkıştırarak çıkarmaktan kaçınmalı, bu işlem için sterilize edilmiş profesyonel bir cihazdan yardım almalısınız.