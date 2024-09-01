Son dakika: Ahu Tuğba Miami'deki evinde ölü bulundu
Son dakika gelişmesi... Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti. Bir süredir Astım tedavisi gören ünlü yıldız 69 yaşında vefat etti. Kızı Anjelik annesinin öldüğünü doğruladı.
Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba, hayatını kaybetti. Tuğba'nın acı haberini Nuri Alço, sosyal medya hesabından duyurdu.
Bir süredir astım hastalığıyla mücadele eden ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba yaşamını yitirdi.
69 yaşındaki sanatçının ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Nuri Alço duyurdu
Sinema Sanatçısı Nuri Alço acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Alço, "Canım dostum Ahu'nun vefat haberini öğrendim. Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm" dedi.