Son Dakika: İlber Ortaylı sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı: Bir müddettir tedavi görüyorum

Türkiye’nin ünlü tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık sorunu yaşadığı son dönemde pek çok habere konu oldu. Prof. Dr. Ortaylı geçen günlerde uçakta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ortaylı son olarak 6 Eylül’de Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen kurtuluş günü etkinlerine sağlık sorunları gerekçesiyle katılamadı.

Tansiyon sorunu yaşadığı ifade edilen İlber Hoca, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumuna yönelik açıklaması şöyle:

* Çok sevgili okurlarım ve dinleyenlerim; yazın sonunda bir yorgunluk oluyor. Benim yorgunluğum bir parça da birikmiş kusurlarımın tıbbi bakımının ihmalleri sonucu, bir müddettir tedavi görüyorum. Bu tedavinin bazı hallerde aldığım ilaç dolayısıyla sert tepkileri oluyor. Olmayabilir ama oldu.

* Onun için 1-2 haftalık bir dinlenme süreci içerisindeyim. Bu dinlenme tabi dağların tepesine çekilme şeklinde olmayacak. Hayatım biraz yavaşlayacak. Sadece mübrem yazılarımı ve bazı programları yapacağım. Okuma faslına dikkat edeceğim. Zannediyorum 1-2 ay içerisinde tekrar canlanmış olacağım.

* Gösterdiğiniz ilgi beni fevkalade duygulandırdı. Galiba bir yazarın ve bir hocanın hayatındaki en önemli olayı onu takip edenlerin ilgisi ve sevgisidir. Buna kavuşmak büyük bir mutluluk, onu da ancak böyle zamanlarda anlayabiliyoruz. Hepinize iyi bir yaz tatili sonu ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum.

İlber Ortaylı kimdir?

Türkiye'nin en tanınmış tarihçilerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, aynı zamanda yazar ve televizyon programcısı olarak biliniyor.

1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde dünyaya gelen Ortaylı, Osmanlı ve Avrupa tarihine dair yaptığı çalışmalarla dünya çapında tanınan bir isim.

Uzun yıllar Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı..

1965'te Ankara Atatürk Lisesi'ni bitiren Ortaylı, 1970'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını Chicago Üniversitesi'nde tamamlayan Ortaylı, doktorasını ise Ankara Üniversitesi'nde Osmanlı diplomasi tarihi üzerine yaptı. 1989 yılında profesörlük unvanını aldı.