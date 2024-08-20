Son Dakika: Reha Muhtar'ın kayıp çocuğu Poyraz'ın yerini Feyza Altun açıkladı: Nilüfer'in evinde

Bir dönemin en çok izlenen haber programlarını yapan anchorman Reha Muhtar dün gece İstanbul Sarıyer’deki evinde merdivenlerden düşmüş ve ağır yaralanmıştı. Oğlu Poyraz Muhtar’ın haber vermesiyle hastaneye kaldırılan Muhtar’ın entübe edildiği açıklanmıştı.

Bu sarısıcı gelişmenin ardından Reha Muhtar’ın eski eşi, oyuncu Deniz Uğur, Halktv’ye yaptığı açıklamada, oğluna akşamdan beri ulaşamadığını ifade etmişti. Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun, Poyraz Muhtar’la ilgili önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

Feyza Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları aktardı:

* Müşterek çocuk Poyraz, dünden beri kayıp olup Çocuk Şube’ye kayıp ihbarında bulunulmuşsa da bugün, çocuğun Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu ve annesine verilmeyeceğini de öğrendik.

* Şarkıcı Nilüfer ile konuşma ve iletişime geçme teşebbüslerimiz maalesef sonuç vermedi. Şimdi Nilüfer ve kızı hakkında çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gidiyoruz.

* Müvekkilim de ifadesini verecek. Üstelik, ‘Çocuğu vermiyoruz, alabilirseniz alın’ şeklinde bir cevap aldık. Bir çocuğun babası yoğun bakımdayken tek yasal velisi olan anneden, hangi hak ve mantık ile kaçırıldığı sorusunu ve cevabını Türk kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

Ünlü sunucu Reha Muhtar, Deniz Uğur'dan önce Nilüfer'le birlikteydi. Çift birliktelikleri sırasında bir çocuk evlat edinmişti.