Sosyal Bağış Hareketi’nde bu ay tüm bağışlar AÇEV'e

09 Şubat 2018

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) kurulduğu 1993 yılından bu yana, ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor. Türkiye’de bireysel bağış ve sivil toplum farkındalığını artırmak amacıyla yola koyulan Sosyal Bağış Hareketi’nde bu ay tüm bağışlar 15 Şubat Perşembe günü AÇEV için toplanıyor.

AÇEV, sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle erken çocukluk döneminde destek alamayan çocuklar, anne-babalar ve genç kadınlar olarak belirlediği hedef kitlesinin ihtiyaçlarını araştırmalarla saptayıp, bu ihtiyaca cevap verecek bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor. Verilen eğitimlerle bugüne kadar; 13 bin gönüllü eğitmen yetiştirildi, yüz yüze eğitim programlarıyla yaklaşık 1 milyon anne, baba, çocuk ve yetişkine ulaşıldı, internet ve mobil iletişim araçları ile yaygınlaşan eğitimlerle 10 milyon kişiye ulaşıldı.

İlk 6 yıl çocukların geleceğini belirliyor

“Erken çocukluk” olarak adlandırılan 0-6 yaş arası dönem, çocukların iyi yetişmesi için çok önemli bir dönem. Bu dönemde, çocuklar büyük bir hızla gelişir; zekası, algısı, kişiliği, sosyal davranışları ve zihinsel yetenekleri ciddi oranda şekillenir. Beyin gelişiminin büyük bölümü de bu dönemde tamamlanır. Bu durum, çocuğun hayatı boyunca etkili olacak olan özelliklerinin temelini oluşturur. AÇEV, erken çocukluk dönemini “yaşamın mucizevi yılları” olarak nitelendiriyor ve çalışmalarının önemli bir parçasını bu dönemdeki çocuklar için fırsat eşitliği yaratmaya ayırıyor.

Bu özel zaman diliminde anne-babaları tarafından desteklenen çocuklar, ileride daha mutlu, sağlıklı ve başarılı bireyler oluyor. Toplum olarak birlikte gelişmeye ve birlikte yaşamaya daha çok katkıda bulunuyor. AÇEV farklı sosyoekonomik hedef kitlelere ve yaş gruplarına yönelik anne-baba eğitimleriyle çocuklarının gelişimine destek olmaları için ebeveynleri de güçlendiriyor.

Araştırmalar; yüksek sosyoekonomik statü ve eğitim seviyelerine sahip ailelerin 3 yaşındaki çocuklarının, düşük sosyoekonomik ve eğitim seviyesindeki ailelerin çocuklarından üç kat fazla kelime dağarcığının olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, çocukların kendini daha iyi ifade edebilen, kişiler arası olumlu iletişim becerilerine sahip, şiddete daha az başvuran, eleştirel, sorgulayıcı ve yaratıcı bireyler olabilmeleri için, erken yaşlarda okuma alışkanlığı kazanmalarının önemine işaret ediyor.

Bu gerçekler doğrultusunda AÇEV ihtiyaç görülen bölgelerde çocuklara yönelik “Okuyan Bir Gelecek” Programı’nı yürütüyor. Bu program; Okuma Grupları, AÇEV Kütüphaneleri ve Aile Seminerleri’nden oluşan üç bileşenli bütüncül bir formatla düzenleniyor.