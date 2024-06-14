Survivor All Star 2024 şampiyonu belli oldu

Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da bir sezon daha sona erdi. Kırmızı ve mavi takımın tüm sezon boyunca kıran kırana mücadele ettiği performans senesinde sona gelindi.

Survivor All Star 2024'te ilk iki finalist Dominik Cumhuriyeti'ndeki oyunlarda galip gelen Batuhan ve Nefise, olurken; İstanbul'daki yarı finalde de Ogeday ve Seda finale adını yazdırdı.

13 Haziran akşamı İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen canlı yayında finalin nasıl olacağı açıklandı. İlk olarak yarışmacıların yüzdelerini açıklayan Murat Ceylan, "6 olan rakibini eleyecek ve kalan iki yarışmacı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek" dedi ve eşleşmeleri duyurdu.

67,4 yüzdesi olan Ogeday, 54,85 yüzdeli Seda ile eşleşti. 60,54 yüzdeye sahip Nefise ise 59,75 orana sahip olan Batuhan ile eşleşti. Ogeday ile Nefise atış seçen taraf oldu.

Son ikiye kalmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan Ogeday, 6-1 skorla kazandı. Böylece Ogeday, iki final koltuğundan birinin sahibi oldu. Batuhan Karacakaya'yı 6-1 skorla mağlup eden Nefise, adını finale yazdırmayı başardı.

Survivor All Star'da büyük finale kalan Nefise ve Ogeday arasında yapılan düellolar sonucunda sezonunun birincisi Ogeday Girişken oldu.