Swatch, Blancpain ile 300 feet derine iniyor

Blancpain, İsviçre yüksek saatçiliğin zirvesinde yer alan markalardan biri. Dalış modelleri arasında mekanizma ve tasarımıyla ayrıcalıklı yeri olan, 1953 yılından itibaren üretilmeye başlanan FiftyFathoms (50 kulaç- 91 metre) model ailesinin 70. yılını kutluyor.

Swatch X Blancpain ile ürettiği Swatch X Blancpain Bioceramic Scuba Fifty Fathoms koleksiyonu saat dünyasına yeni bir hareket kazandırıyor. Swatch, hem sektöre hem de dokunduğu markalara farklı bir ivme katıyor.

Geçen yıllarda Omega işbirliği ile rotayı uzaya yönelten ve ilk satışa çıktığı günden itibaren saatçilerin önünde uzun kuyruklar oluşturan Moonswatch ortak çalışmasının ardından bu yıl Blancpain X Swatch ile denizin derinliklerine yöneliyor. En iyi dalgıç saati modelinin direkt karşılıklarından biri olan Blancpain FiftyFathoms (50 kulaç- 91 metre) derinlikleri sevenlerin güvendiği bir model. Marka Fifty Fathoms’ın ürettiği her modelinde ayrı bir ses getirdi. Hem fiyat segmenti hem de profesyonellik olarak daha sınırlı bir hedef kitlesine hitap ediyorken Swatch işbirliği ile daha geniş kitlelere yayılan ve fiyat olarak daha ulaşılabilir olan bir modeli tanıttı.

Beş farklı versiyon olarak Hint, Güney, Arktik, Atlas, Pasifik olmak üzere beş okyanustan ilham alan modellerin özellikle kayışları Swatch ruhuna daha uygun üretilerek geri dönüştürülmüş plastik ve nato kordon kullanıldı. Modellerin kasa arkasında beş okyanusta bulunan renkli hayvan illüstrasyonları bulunuyor. İki Swatch Group markası arasındaki bu işbirliğindeki tüm modeller, Bioceramic'ten yapıldı. Marka tarafından patenti alınan bu eşsiz malzeme, üçte iki oranında seramik ve üçte bir oranında hint yağından elde edilen bio-kaynaklı materyalden oluşuyor. Okyanusların korunmasına olan bağlılığın bir ifadesi olarak, nato kayışları, denizden çıkarılan geri dönüştürülmüş balık ağlarından üretildi. Tabi ki mekanik ustası olan Blancpain mekanik yapısından vazgeçip quartz bir modele yönelmedi. Swatch’un otomatik mekanizması Sistem51 yeni modellerin içinde mekanik olarak zamanı ölçmeye devam ediyor.

Swatch X Blancpain Bioceramic Scuba Fifty Fathoms işbirliği için özel olarak geliştirilen seçkin renkleriyle derinliğe güvenle iniyor. Bioceramic MoonSwatch’ta olduğu gibi, satın alımlar kişi başına günde bir saat ile sınırlandırılıyor. Saatler, mağazalarda özel bir dalış kasası içinde sunuluyor. Bugün sadece dünyada belirli Swatch mağazalarında 400 dolara satışa sunulacak.