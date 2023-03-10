Tasarruf etmek sandığınızdan kolay olabilir! İşte; pek bilinmeyen, etkili tasarruf yöntemleri...

Ekonomik koşullar nedeniyle bütçenizi yönetmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Neyse ki bazı tasarruf yöntemleri ile harcamalarınızı kısabilir hatta birikim yapabilirsiniz. Çoğu kişinin bilmediği bu tasarruf yöntemlerini uygulayarak paranızı daha kolay yönetebilirsiniz!

Online Alışveriş Alışkanlıklarınızı Gözden Geçirin

Online alışveriş platformlarına kayıtlı kredi kartlarınızı silin ve yalnızca banka kartlarınızla alışveriş yapın. Ayrıca ikinci el uygulamalarına göz atarak ihtiyacınız olan ürünleri daha uygun fiyata bulabilirsiniz.

Yakıt Tasarrufu Yapın

Aracınızda yakıt tasarrufu sağlayacak bazı yöntemlerden faydalanabilirsiniz:

- Lastiklerin havasını düzenli olarak kontrol edin.

- Yüksek hız yaparken aracın camlarını açmayın.

- Ani kalkış veya hızlanma yapmamaya gayret edin.

- Aracı doğru vites ve devirde kullanın.

- Aracın bakımlarını düzenli yaptırın.

Giderlerinizi Listeleyin

Küçük büyük demeden aylık giderlerinizi not alın. Böylece önemli ve önemsiz harcamaları birbirinden ayırarak vazgeçebileceğiniz gider kalemlerini belirleyebilir, nelere boşuna para harcadığınızı görebilirsiniz.

Acele Etmeyin

Herhangi bir şeyi satın almadan önce acele etmeyin ve kendinize zaman tanıyın. Belli bir süre geçtikten sonra ürünü hâlâ satın almak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz.

Faturaları Düşürün

Doğal gaz, elektrik ve su gibi temel fatura giderlerini azaltmak için şu yöntemlerden faydalanabilirsiniz:

- Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmayın.

- Buzdolabının soğutma ayarını mevsime göre değiştirin ve kapısını uzun süre açık tutmayın.

- Televizyon ve oyun konsolu gibi cihazları bekleme modunda bırakmayın, ürünlerin fişlerini mutlaka çekin.

- Ütülenecek giysileri biriktirin ve tek seferde ütüleyin. Son beş dakikada ütünün fişini çekerek ütüye devam edebilirsiniz.

Eğlenceye Sınır Çizin

Eğlence alışkanlıklarınıza ayırdığınız bütçeyi kontrol etmekte zorlanıyorsanız bir sınır çizmeniz iyi olacaktır. Her ay belli bir miktar parayı eğlence aktiviteleri için ayırın ve bu miktarı aşmamaya çalışın.

Düşünme Şeklinizi Değiştirin

Para harcamadan önce onu kazanmak için ne kadar süre çalışmanız gerektiğini düşünün. Harcamanın buna değip değmeyeceğine bu yöntemle kolayca karar verebilirsiniz.

Enerji Tasarrufu Sağlayın

Paranızı doğru şekilde yönetmek için enerji tasarrufu da yapabilirsiniz:

- Özellikle beyaz eşyaları enerji sınıfı yüksek ürünler arasından seçin.

- Petek temizliğini belirli aralıklarla yaparak ısıtma verimliliğini artırın.

- Klima kullanıyorsanız evin metrekaresine uygun bir model tercih edin.

- Gün ışığından faydalanarak lamba kullanımını azaltın. En fazla vakit geçirdiğiniz odayı evin en uzun süre güneş alan odasına taşıyabilirsiniz.