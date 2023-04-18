Tavşankanı çay demlemenin yolu temiz çaydanlıklardan geçiyor! Çaydanlık temizlemenin püf noktaları

Özellikle Türk kültüründe çay, büyük bir yer tutar. Kahvaltılardan akşam oturmalarına kadar günün her saatinde çay içilir. Her ne kadar kullanılan çay kaliteli olsa da iyi bir çay için suyun ve çaydanlığın da temiz olması gerekir. Çünkü çay lekelerinin oluştuğu ve kireçlerin biriktiği çaydanlıklarda demlenen çayın tadı değişiyor. İşte evinizde kolayca uygulayabileceğiniz çaydanlık temizleme yöntemleri!

Limon Tuzundan Yardım Alabilirsiniz

Limon tuzu, yüksek asit seviyesinden dolayı pek çok kiri çözebiliyor. Gücünün yanı sıra doğal olması da limon tuzunun sıklıkla tercih edilme sebeplerinden biri. Bu yöntemle çaydanlık temizliği yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

- Çaydanlığın içine ortalama 1 yemek kaşığı kadar limon tuzu koyun ve çaydanlığı su ile doldurun.

- Ardından çaydanlığı ocağa alın ve su kaynayana kadar bekleyin.

- Kaynayan suyu görünce ocağın altını kısıp 1-2 dakika kadar daha bekleyin.

- Yüzeye çıkan kireç tortularını görünce çaydanlığı ocaktan alın ve içini temizleyin.

Sirke ve Karbonat Kullanabilirsiniz

Genellikle ev temizliğinde kullanılan sirke ve karbonatı çaydanlık için de tercih edebilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler:

- Çaydanlığın her iki parçasına da yarıyı geçecek şekilde su ile doldurun.

- Ardından üst parçaya 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Alt parçada kireç varsa karbonat eklemenize gerek yok. Daha sonra her iki parçayı ayrı ayrı ocağa alın. Suyun kaynamasını bekleyin.

- Su kaynadıktan sonra birer yemek kaşığı sirkeyi de ilave edin ve 15-20 dakika kadar kirlerin çözülmesini bekleyin. Bu aşamada suyun taşmaması için mutlaka ocağın yanında bulunun ve temkinli olun.

- Bekledikten sonra çaydanlığı ocaktan alın ve suyu boşaltarak çaydanlığı bir fırça ya da süngerle temizleyin.

Gazlı İçecekleri Tercih Edebilirsiniz

Özellikle son zamanlarda popüler olan yöntemlerden biri de gazlı içecekleri kullanmak. Evinizde bulunan herhangi bir gazlı içecek ile şu adımları takip ederek çaydanlığınızı kolayca temizleyebilirsiniz:

- Çaydanlığın tamamını gazlı içecekle doldurun.

- Çaydanlığı ocağa alın ve ortalama 10 dakika kadar kısık ateşte içeceğin kaynamasını bekleyin.

- İçeceğin kaynadığını gördükten sonra ocağı kapatın ve soğumasını bekleyin.

- Soğuyan içeceği dökün ve bulaşık teli ile çaydanlığın içini iyice temizleyin.

Patates Kabuklarının Gücünü Kullanabilirsiniz

Patates kabukları, kireci çözmek için oldukça etkili. Siz de patates kabuklarını kullanarak çaydanlığınızı temizleyebilirsiniz. İşte izlemeniz gereken adımlar:

- Soymuş olduğunuz patates kabuklarını çaydanlığın içine atın ve üzerine sıcak su ekleyin.

- Çaydanlığı ocağa alıp ortalama 15-20 dakika suyu kaynatın.

- Yüzeye çıkan kireç tortularını gördükten sonra çaydanlığı boşaltabilir ve sünger yardımıyla temizleyebilirsiniz.