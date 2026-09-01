Tuzlu Kahve oyuncuları kimler? Dizinin konusu nedir? Konusu gerçek mi, uyarlama mı?

Birbirinden ünlü isimler Tuzlu Kahve'de buluşuyor. Farklı iki hayat yaşayan Mehmet ve Derin'in, ailelerin baskısı ve geçmişteki hesaplar nedeniyle gelişen aşkını konu alan dizinin oyuncuları ve konusu sıkça araştırılıyor. İşte detaylar...

Oyuncular

Nebahat Çehre – Feryal İpekli

Eda Ece – Derin Kutaygil

Buğra Gülsoy – Mehmet Aydınoğlu

Binnur Kaya – Hatun Aydınoğlu

Şevval Sam – Candan Aydınoğlu

Yasemin Ergene – Elit İpekli

Ceren Moray – Aybüke

Enis Arıkan – Taylan Kutaygil

Sarp Apak – Murat Aydınoğlu

Hatice Aslan – Nermin Destan

Nergis Kumbasar – Tiraje Kutaygil

Melis Fis – İpek Aydınoğlu

İrem Kahyaoğlu – Meryem

Nazlı Tosunoğlu – Şengül

Nazlı Senem Ünal – Melodi

Elit Andaç Çam – Beste

Şeyla Halis – İrma

Gökçe Özyol – Adem

Cengiz Bozkurt – Ünver İpekli

Nevra Serezli – Sitare Kutaygil

Settar Tanrıöğen – Osman

Dizinin konusu nedir, uyarlama mı?

Dizinin uyarlama olmadığı bilinirken İstanbul’un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin torunu olan Derin, hayatını belirli bir plana göre yaşamaya çalışan, evlenip yuva kurmayı en büyük hedefi haline getirmiş genç bir kadındır. Ancak uzun süredir devam eden ilişkisine rağmen bir türlü gerçekleşmeyen düğün hazırlıkları ve ailesinin bitmek bilmeyen beklentileri, onu her geçen gün daha fazla baskı altına almaktadır.

Diğer tarafta ise yıllardır yurt dışında yaşayan Mehmet, ailevi sebeplerle Türkiye’ye döner. Başarılı, kendi ayakları üzerinde duran ve hayatını alıştığı düzende sürdürmek isteyen Mehmet’in dönüşü, ailesi için yeni umutların başlangıcı olur. Özellikle annesi, oğlunun artık ülkesine, ailesine ve kuracağı yeni hayata bağlanmasını istemektedir. Bunun için oğluna bir gelin adayı bile bulmuştur.

Tam bu dönemde Mehmet’in kardeşi Murat’ın evlilik hazırlıkları, Derin’in hayatında hiç beklemediği kapıları aralar. Murat’ın nişanlısı ve ailesiyle, Derin arasında geçmişe dayanan gerilimler, iki ailenin yollarını kesiştirirken, yıllardır gizli kalmış duyguların ve hesapların da yeniden gündeme gelmesine neden olur.

Bambaşka dünyalara ait gibi görünen Mehmet ve Derin’in yolları, ailelerin beklentileri, geçmişten gelen yükler, sırlar, yanlış anlaşılmalar ve sürpriz karşılaşmalar eşliğinde kesişmeye başlar.

Tuzlu Kahve, aşkın sadece iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve hayatın dayattığı beklentiler arasında da sınandığı; romantik komedi ile aile dramasını iç içe geçiren sıcak, eğlenceli ve duygusal bir hikâye anlatmaktadır.