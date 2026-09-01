Tuzlu Kahve oyuncuları kimler? Dizinin konusu nedir? Konusu gerçek mi, uyarlama mı?
Tuzlu Kahve dizisi geniş oyuncu kadrosuyla bu akşam ekranlara "merhaba" diyor. Büyük sükse yapması beklenen dizi ile ilgili diziseverler bilgi almak istiyor. Sıkaç gelen soru da "Tuzlu Kahve oyuncuları kimler, konusu nedir" oluyor.
Birbirinden ünlü isimler Tuzlu Kahve'de buluşuyor. Farklı iki hayat yaşayan Mehmet ve Derin'in, ailelerin baskısı ve geçmişteki hesaplar nedeniyle gelişen aşkını konu alan dizinin oyuncuları ve konusu sıkça araştırılıyor. İşte detaylar...
Oyuncular
Nebahat Çehre – Feryal İpekli
Eda Ece – Derin Kutaygil
Buğra Gülsoy – Mehmet Aydınoğlu
Binnur Kaya – Hatun Aydınoğlu
Şevval Sam – Candan Aydınoğlu
Yasemin Ergene – Elit İpekli
Ceren Moray – Aybüke
Enis Arıkan – Taylan Kutaygil
Sarp Apak – Murat Aydınoğlu
Hatice Aslan – Nermin Destan
Nergis Kumbasar – Tiraje Kutaygil
Melis Fis – İpek Aydınoğlu
İrem Kahyaoğlu – Meryem
Nazlı Tosunoğlu – Şengül
Nazlı Senem Ünal – Melodi
Elit Andaç Çam – Beste
Şeyla Halis – İrma
Gökçe Özyol – Adem
Cengiz Bozkurt – Ünver İpekli
Nevra Serezli – Sitare Kutaygil
Settar Tanrıöğen – Osman
Dizinin konusu nedir, uyarlama mı?
Dizinin uyarlama olmadığı bilinirken İstanbul’un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin torunu olan Derin, hayatını belirli bir plana göre yaşamaya çalışan, evlenip yuva kurmayı en büyük hedefi haline getirmiş genç bir kadındır. Ancak uzun süredir devam eden ilişkisine rağmen bir türlü gerçekleşmeyen düğün hazırlıkları ve ailesinin bitmek bilmeyen beklentileri, onu her geçen gün daha fazla baskı altına almaktadır.
Diğer tarafta ise yıllardır yurt dışında yaşayan Mehmet, ailevi sebeplerle Türkiye’ye döner. Başarılı, kendi ayakları üzerinde duran ve hayatını alıştığı düzende sürdürmek isteyen Mehmet’in dönüşü, ailesi için yeni umutların başlangıcı olur. Özellikle annesi, oğlunun artık ülkesine, ailesine ve kuracağı yeni hayata bağlanmasını istemektedir. Bunun için oğluna bir gelin adayı bile bulmuştur.
Tam bu dönemde Mehmet’in kardeşi Murat’ın evlilik hazırlıkları, Derin’in hayatında hiç beklemediği kapıları aralar. Murat’ın nişanlısı ve ailesiyle, Derin arasında geçmişe dayanan gerilimler, iki ailenin yollarını kesiştirirken, yıllardır gizli kalmış duyguların ve hesapların da yeniden gündeme gelmesine neden olur.
Bambaşka dünyalara ait gibi görünen Mehmet ve Derin’in yolları, ailelerin beklentileri, geçmişten gelen yükler, sırlar, yanlış anlaşılmalar ve sürpriz karşılaşmalar eşliğinde kesişmeye başlar.
Tuzlu Kahve, aşkın sadece iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve hayatın dayattığı beklentiler arasında da sınandığı; romantik komedi ile aile dramasını iç içe geçiren sıcak, eğlenceli ve duygusal bir hikâye anlatmaktadır.