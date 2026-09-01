Tuzlu Kahve nerede, hangi il ve ilçede çekiliyor?
Bu akşam yepyeni bir dizi yayın hayatına başlıyor. Tuzlu Kahve birbirinden ünlü isimleriyle başarı yakalamak isterken seyirciler de projenin çekildiği yeri ve mekanı öğrenmek istiyor. Sıkça gelen soru "Tuzlu Kahve nerede çekiliyor" oluyor.
Tuzlu Kahve dizisi bu akşam Star TV'de başlıyor. Dizide Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli, Settar Tanrıöğen gibi dev isimler yer alırken dizinin çekildiği yer merak ediliyor. İşte detaylar...
Tuzlu Kahve nerede çekiliyor?
Tuzlu Kahve dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizideki köşk veya spesifik çekim alanlarının ilçe ve açık adres bilgileri netlik kazanmadı.
Çekimlerin bir bölümünün Beykoz'daki Eski Kundura Fabrikası'nda çekildiği biliniyor.