Unilever ve OD Urla’dan “Geleceğin Menüleri 2023”

Od Urla, doğanın huzur dolu kucağında konumlanan, sürdürülebilir ve yenilikçi bir mutfak anlayışıyla öne çıkan eşsiz bir mekân. Restoranın hikâyesi, doğallık, lezzet ve tutku dolu bir yolculuğa dayanıyor. Yerel mahsullerle, geleneksel tariflerin modern dokunuşlarıyla birleşen Od Urla mutfağı, her bir tabakta doğanın tazeliğini yansıtıyor. Unilever Food Solutions tarafından düzenlenen Geleceği Menüleri Yemeği’nde Od Urla, yaratıcı reçeteleriyle misafirlerine eşsiz lezzet kombinasyonları sundu.

Geleceğin Menüleri raporu, 2023'e yön veriyor

Ev dışı tüketim sektörünün öncü şirketlerinden Unilever Food Solutions tarafından hazırlanan "Geleceğin Menüleri 2023" raporu, gastronomi dünyasına yön veren trendleri belirlemek için büyük bir veri analizi ve şeflerin içgörülerini bir araya getirdi. Bu rapor, sektörün geleceğine ışık tutan ve yenilikçi menülerin oluşturulmasını sağlayan bir kaynak olarak ön plana çıkıyor. Od Urla da bu raporda yer alan; Karşı Konulmaz Sebzeler, Gelenekten Geleceğe Lezzetler, Paylaşma Hazzı ve Düşük Atıklı Menüler trendleri ile uzmanlığını birleştirerek geleceğin izlerini lezzetlere dönüştürdü ve düzenlenen etkinlikte misafirlerine eşsiz tatlar sundu. Davete katılan şefler, Geleceğin Menüleri 2023 raporuna büyük ilgi gösterdi. Swissôtel Resort & Spa Çeşme Mutfak Şefi Savaş Aydemir; “Unilever Food Solutions; adının Türkçe karşılığında olduğu gibi çözümler üretip şeflerin yanında olması ve bu doğrultuda profesyonellerle yaptığı AR-GE çalışmalarıyla rakiplerinden ayrışıyor.” sözleriyle yorumunu paylaşırken, Sipster Alaçatı Kurucu Şefi Berrak Korukçu ise; “Unilever Food Solutions sürdürülebilirlik ve ürün standardını korumak için güzel alternatifler sunuyor.” dedi. Tabaklardaki dengeye dikkat çeken HUS Wines Şefi Tolga Kamiloğlu davet için; “Menüde deneyimlediğim her lezzet keyifli ve güzeldi. Kullanılan sos ve ürünler, eşleştirildikleri ögelerle uyum içindeydi. Özellikle soslar, kullanılan kalibresi yüksek ürünlerle oldukça dengeli ve uyumlu bir lezzet yaratıyordu.” diyerek düşüncelerini paylaştı. Mövenpick İzmir Executive Şefi Murat Yıldız ise; “Unilever Food Solutions'ın Geleceğin Menüleri raporunda yer alan trendlerin uygulanan tüm lezzetlere çok yakıştığını deneyimleyerek test ettik. Ürünlerle trendlerin, profesyonel reçetelerde müthiş uyum sağladığını görmüş olduk. Menülerimde bu trendleri ve UFS ürünlerini değerlendirmek için hazırlık yapacağım.” sözleriyle teşekkürlerini iletti.

Reçeteler trendlere uygun hazırlandı

Etkinliğe özel hazırlanan menüde sunulan lezzetler, geleceğin trendlerini taşıyan gastronomik bir deneyime dönüştü. Başlangıç için hazırlanan reçeteler, “Karşı Konulmaz Sebzeler” ve “Paylaşmanın Hazzı” trendlerine uygun hazırlandı. Kuşkonmazın enfes aroması, bahçeden gelen kara kabakla buluştu ve köy tereyağı sosuyla deneyimlendi. Humus ve sote mevsim mantarları arasındaki uyum, damaklarda eşsiz bir tat bıraktı. Hardal Soslu Ceviche ve Ege Otlu Mayonez, ahenk içindeki lezzet kontrastını yakaladı. Bahçeden gelen yaz domatesleriyle hazırlanan Salsa, Tire Çamur Peyniri ile yerel izler taşıyan bir lezzete dönüştü. Sütlü ekmeklerin üzerinde sunulan Hellmann's Peri Peri Sos ve Kaparili Karides tüm misafirlere “Paylaşmanın Hazzı”nı yaşattı. “Gelenekten Geleceğe Lezzetler” trendi için hazırlanan Muhammara Soslu El Yapımı Erişte masada beğenileri toplarken “Düşük Atıklı Lezzetler” yaklaşımıyla hazırlanan Çıtır Lagos, balığın bütününün kullanıldığı sürdürülebilir bir seçenek oldu. Taze Karabiber ve Hardallı Kuzu Sırt'ın sırrı ise yine Hellmann's sosları oldu. Menünün tatlısı olan Keşkül 2.0, yeniden yorumlandı.