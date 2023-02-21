Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar bile para biriktirebilir! O taktikleri uygularsanız...

Üniversitede okuyanlar ve üniversiteden yeni mezun olanlar, geleceklerini güvence altına almak için birikim yapmanın yollarını araştırıyor. Ancak enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde birikim yapmak pek de kolay değil. Yine de üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar bazı tüyolardan yararlanarak hedeflerine ulaşabilir. İşte, birikim yapmak için en iyi tüyolar...

Ekonominizi Kontrol Altına Almak İçin Bütçe Oluşturun

Gelir ve giderlerinizi takip etmeyi genç yaşta alışkanlık hâline getirmeniz çok önemli. Gelirinizi göz önünde bulundurarak bütçe oluşturun ve harcamalarınızı bütçenize uygun olarak planlayın. Böylece neye ne kadar harcamanız gerektiğini daha net görebilirsiniz.

Gereksiz Harcamalardan Kaçının

Gereksiz harcamalar yapmayı bıraktığınızda daha fazla para biriktirebilirsiniz. Bunu alışkanlık hâline getirmek biraz sabır gerektirse de sonrasında yeni alışkanlığınız sayesinde daha kolay para biriktirdiğinizi fark edebilirsiniz.

Birikim Hesabı Açın

İster öğrenci ister yeni mezun olun, geleceğinizi düşünerek hareket etmeniz önemli. Öğrenciyseniz bir yandan okuyup bir yandan çalışarak kazandığınız parayı banka hesabınızda biriktirebilirsiniz. Yeni mezunsanız geliriniz ne olursa olsun, kendinizce belirlediğiniz bir miktarı bankanızda açacağınız birikim hesabına aktarabilirsiniz.

Teknolojiden Yararlanın

Bir öğrenci veya yeni mezun olarak teknolojik imkânlardan yararlanarak harcamalarınızı azaltabilir, böylece daha çok birikim yapabilirsiniz. Örneğin "Gezmek en doğal hakkım." diye düşünüyorsanız konaklama ve ulaşım masraflarınızı azaltacak ve sürpriz indirimler kazanmanızı sağlayacak uygulamalardan yararlanabilirsiniz.

Kredi Kartı Limitinizi Kısıtlayın

Kredi kartı borcunuz varsa bu borcu mümkün olduğunca çabuk ödemeye özen gösterin. Ayrıca limitiniz ne kadar az olursa o kadar az gereksiz harcama yaparsınız. Bu da tasarruf ve birikim yapabilmeniz demek.

İkinci El Ürünleri Tercih Edin ve Takas Yapın

İhtiyacınız olan ürünleri ikinci el satan kişilerden temin ederek tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca eski zamanlarda olduğu gibi takas yöntemini de kullanabilirsiniz. Mesela ders kitaplarınızı ihtiyacınız olan bir eşyayla takas edebilirsiniz. Bu kitapları satmak da mantıklı bir tercih olabilir.