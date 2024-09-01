Ünlü oyuncu Ahu Tuğba kimdir?

Ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba, ABD'nin Miami şehrindeki evinde hayatını kaybetti. 69 yaşındaki sanatçının, ileri seviye astım hastalığıyla bir süredir mücadele ettiği ve kısa bir süre önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle ameliyat olduğu biliniyordu. Peki, Ahu Tuğba öldü mü? Ahu Tuğba kimdir?

Ahu Tuğba kimdir?

Ahu Tuğba Türk sinema oyuncusudur. İstanbul'da varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ahu Tuğba, İstanbul Amerikan Kız Lisesi'nden (Robert Kolej kız lisesi bölümü) mezun oldu. Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngilizce dil bölümüne başladı, ancak eğitimini tamamlamadı.

İlk kez 1974 yılında bir filmde kısa bir rol aldı ve 1970'lerin sonlarına doğru Türk sinemasına adım attı. 1980'lerin başında ulusal çapta üne kavuştu. Çoğunlukla iyi kalpli ancak sefahat düşkünü karakterleri, fahişeleri veya bağımlıları canlandıran bir seks sembolü olarak tanındı. 1987 yılında bir müzik albümü de çıkardı. Ahu Tuğba, on kez evlenip boşanmıştır ve bir çocuğu vardır.