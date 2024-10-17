Ünlü oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayata veda etti

Çelik, özellikle "Avrupa Yakası" dizisinde canlandırdığı Kubilay karakteri ile hafızalara kazınmıştı. Vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven tarafından duyurulan bu acı haber, oyuncunun evinde ölü bulunmasıyla ortaya çıktı.

Vural Çelik, kariyerine tiyatroda başlamış, "Bir Demet Tiyatro" ile geniş bir kitle tarafından tanınmıştı. Zamanla sinema ve televizyon dünyasında da kendine yer edindi. "Organize İşler" ve "G.O.R.A" gibi önemli yapımlarda yer alan Çelik, Türk televizyon izleyicisinin sevgisini kazanmış bir sanatçıydı​.

2 gün önce hastaneden paylaşım yapmıştı

Vural Çelik 2 gün önce yaptığı son paylaşımında, ''Şu hastanelere geldiğim kadarıyla dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım katım, her şeyim olurdu'' demişti.

Vural Çelik paylaşımında, ''Bu halde bile espri yapmaya çalışıyorum. Tuh sana be oğlum'' ifadelerini kullanmıştı.

Vural Çelik kimdir?

1972 yılında Ankara’da doğan Vural Çelik, kariyerine Levent Kırca Tiyatrosu’nda başlamış, ardından Yasemin Yalçın’ın tiyatrosunda ve BKM'de yer almıştır. Hem sinema hem de televizyon projelerinde aktif olan oyuncu, özellikle "Avrupa Yakası" dizisiyle büyük bir çıkış yapmıştır.