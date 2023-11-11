Ünlü Pop Art Sanatçısı Jisbar İstanbul’da

Fransız asıllı Pop Art sanatçısı Jisbar klasik eserlere getirdiği yorumları ile tanınıyor. Asıl adı Jean-Baptiste Launay olan Jisbar, olan sanatçı İstanbul Kalyon Kültür’de açtığı Jisbar İstanbul’da adlı sergide 40 orijinal eserini sergiliyor. MotoGP Dünya Şampiyonu olan Fabio Quartararo, WeatherTech SportsCar Racing şampiyonu Pipo Derani ve ünlü Formula 1 sürücüsü Ayrton Senna gibi isimler onuruna yarış arabası ile kask üzerine eserlerin de sergilendiği bölümde, sanatçı kask ve motorsıklet üzerine bir canlı performans da sergiledi.

Jisbar İstanbul'a ilk sergisini Kalyon Kültür'de açtı

Jisbar daha önce, Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500. Yıldönümü anma töreninde yeniden yorumladığı Mona Lisa tablosunun özgün bir versiyonunu uzaya göndererek dikkatleri üzerine çekmişti. Kalyon Kültür’deki “Jisbar İstanbul’da” isimli sergisi vesilesiyle Türk sanatseverler ile ilk kez buluşan Jisbar, duygularını dile getirirken; “Bu benim İstanbul’a ilk gelişim. Eserlerimi yaparken İstanbul’u fazlaca araştırdım. İstanbul, baş döndüren güzelliğe ve büyüleyici bir mistik atmosfere sahip. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, her karış toprağında bir hazine saklı bu şehir, beni çok etkiledi. Kendimi bu kentin zengin tarihi ve görkemli atmosferine kaptırdığımda, zihnimde yeni imgeler belirdi. Doğu ve Batı dünyasının birleştiği, eski yeni birçok eserin ihtişamla yükseldiği, nefis manzaraların iç içe geçtiği bu şehirden, paletimin etkilenmemesi imkânsızdı. İstanbul’a olan sevgi ve hayranlığımı ancak bir sergi ile ifade edebilirdim. Umarım eserlerim benim ruhuma işlediği gibi bu sergiyi ziyaret eden herkese de ilham kaynağı olabilir” dedi. Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu ise sergi ile ilgili olarak şöyle konuştu: “Kalyon Kültür olarak kadim tarihimize, kültürümüze ve şehrimize sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası pek çok önemli sergiye ev sahipliği yaptık. Bu çerçevede; günlük yaşamın nesnelerini ve popüler kültürü sanat eserlerinin merkezine yerleştiren bir yaklaşım benimseyen dünyaca ünlü Jisbar’ı Türk sanatseverlerle bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapan Kalyon Kültür’de, ‘sanat herkesin hakkı’ idealiyle, ulusal ve uluslararası boyutta sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceğiz. Dünyada hepimize derin acılar veren savaşlar, çatışmalar sürerken, sanatın birleştirici, kucaklayıcı ve iyileştirici gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Pop Art sanatının renkli dünyasında eşsiz bir deneyim sunan “Jisbar İstanbul’da” sergimize, 7’den 70’e tüm sanatseverleri bekliyoruz.” Jisbar İstanbul’da sergisi, orijinal baskıları ile 14 Şubat 2024 tarihine kadar Kalyon Kültür Taş Konak’ta olacak.