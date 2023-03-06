Uzmanlar “sahte" yaşam koçlarına karşı uyarıyor!

Birçok meslek grubunda karşımıza çıkan merdiven altı girişimler, şimdi de son dönemde gittikçe popülerleşen yaşam koçlarında görülmeye başlandı. Gerekli eğitimleri almış ve işini profesyonel olarak yapan bir yaşam koçundan destek almanın önemini anlatan Yaşam Koçu Filiz Kılıç, konuya dair yaptığı değerlendirmede sahte ve profesyonel yaşam koçlarını ayırt etmenin yollarını açıkladı.

Filiz Kılıç, “Maalesef birçok meslekte olduğu gibi, yaşam koçluğunda da herhangi bir eğitim almamasına rağmen, ‘hayat tecrübesi' olarak nitelendirdiği deneyimlerden yola çıkarak koçluk yapmaya çalışan insanlar var. Ancak yaşam koçluğu, bir danışanın kariyer, ilişki ya da günlük yaşam gibi pek çok konuda uzmanların kendileri ile yüzleşebilecek güçlü sorular ile ortaya çıkan bir alandır. Son derece profesyonel bir yaklaşım gerektiren bu işi eğitim almadan, merdiven altı şekilde yapan kişilerin ise danışanlara yanlış fikirler verip iyilik yaptıklarını zannederken olumsuz sonuçlara sürüklemesi ve zarar vermesi muhtemel” dedi.

“Türkiye’de yaşam koçlarına yıllar önce de yoğun talep vardı”

Yaşam koçluğunun aile ve sosyal yaşam, iş ortamı olmak üzere hayatın her alanında ihtiyaç duyulan bir destek türü olduğunu belirten Yaşam Koçu ve Evlilik İlişki Uzmanı Filiz Kılıç, “15 yılı aşkın kariyer hayatım boyunca evlilik ilişki ve yaşam koçu olarak danışanlarımla 7 bin saatlik görüşme gerçekleştirdim. Şunu söyleyebilirim ki bu meslek dalı, Türkiye’de son dönemde popüler olmuş gözükse de aslında insanlar tarafından uzun yıllardır talep görüyor. Yine de birçok kişi yaşam koçunun tam anlamıyla karşılığını bilmiyor. Hayatın akışında bazen baş edemediğimiz kararsız kaldığımız dönemlerde bir yaşam koçuna ihtiyaç duyarız.. Bu durumu iş hayatında kariyer, özel hayatımızdaysa ilişki koçluğu, hayattaki en değerli varlıklarımız çocuklarımızla ilgiliyse ebeveyn ya da öğrenci koçluğu olarak adlandırabiliriz. Burada amaç danışanın hedeflerine ulaşması için potansiyelini en üst seviyede kullanmasını sağlamaktır” dedi.

“Sahte yaşam koçlarının tetikleyicisi sosyal medya”

Yaşam Koçu ve Evlilik İlişki Uzmanı Filiz Kılıç, “Yaşam koçları olarak biz psikolojiden çok kişisel gelişim ve kariyer planlaması konularına odaklanıyoruz. 15’i yılı aşkın süredir bu sektörde hizmet veren ve aile danışmanlığı, psikodrama, travma ve yas, davranış bilimleri, eğitici eğitimi, oyun terapisi, okul öncesi eğitimde kaynaştırma ve daha birçok alanda eğitimler almış bir yaşam koçu olarak, son dönemde birçok kişinin hiçbir eğitim almadan kendini ‘yaşam koçu’ olarak tanıttığını görmenin biraz ürkütücü olduğunu söyleyebilirim. Bu durumu tetikleyen en büyük faktörlerden birinin sosyal medya olduğunu düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada tanınırlık kazanmak isteyenler takipçilerine yaşama dair tavsiyelerde bulunup, popüler olduğunda da bu tavsiyelerini maddi kazanca çevirmek için kendini yaşam koçu olarak lanse ediyor. Fakat merdiven altı yaşam koçluğu danışmanlığıyla insanlara iyilik yapmalım derken çok daha büyük kötülükler yapılabiliyor. Danışmanlık almak isteyenlerin bu konuda çok dikkat etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Yaşam koçu seçerken eğitim sertifikasını isteyin”

Yönetici ve takım koçu olarak kurumsal koçluk, mentorluk çalışmaları ile yaşam koçu eğitimleri sertifikası verebilme yetkisine sahip Filiz Kılıç, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Yaşam koçu, danışanına güçlü sorular sorarak onun kendi potansiyelini keşfetmesine yardımcı olur. Hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik plan ve stratejiler geliştirmesine, sorumluluklarının farkına varmasına, yenilikçi bir bakış açısı üretmesine, doğru seçimler yapmasına eşlik eden uzman kişidir. Bu yüzden yaşamın dengeli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için kişilerin yaşam koçlarını seçerken öncelikle eğitimlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle çocuklar ve aile ilişkileri üzerinden yapılan fikir beyanlarında bir yaşam koçundan destek alınıyorsa, eğitim bu noktada çok daha kritik oluyor. Hassas ve duygusal konularda verilen yanlış tavsiyeler bir çocuk için dönülmesi zor travmalara yol açabiliyor. Bir evlilikle ilgili verilen yanlış bir tavsiye, o ailenin yıkılmasına bile sebep olabiliyor. Bu yüzden danışmanlık alınacak olan yaşam koçunun uzman bir kişi olmasına çok özen gösterilmelidir.”