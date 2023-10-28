Villa kazısından Roma mezarı çıktı

Akköy köyü Çukurçayır mevkisinde özel bir şirket tarafından iş makinesiyle yürütülen inşaat kazısında kadın iskeleti bulunan mezar ile çevresinde Yalova Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Müze Müdürü Ali Sinan Özbey'in başkanlığındaki ekip, 3 ila 4'üncü yüzyıllara tarihlenen Geç Roma döneminden kaldığı değerlendirilen kadın mezarının hemen yanında bir bebek iskeletinin olduğu ikinci küp mezara ulaştı. Her iki mezardan da herhangi bir eşyanın çıkmadığı öğrenildi.

Kazı çalışmasında bu mezarı da açan ekipler, içindeki bebek iskeletini çıkararak Yalova Müze Müdürlüğüne götürdü.

Bölgede başka mezarların olması ihtimaline karşı alanda inşaat firması ve belediye ekiplerince yapılacak çalışmalarda görevli bulundurulacağı, Müze Müdürlüğünün izni ve bilgisi dışında bölgede çalışma yapılamayacağı bildirildi.