Yapay zekâ, kişiselleştirilmiş yemek tarifi veriyor

Kullanıcıların yeni yemekler keşfetmesine, özel yemek tarifleri oluşturmasına, kişiselleştirilmesine ve malzemeleri online sipariş etmesine imkan tanıyan yapay zeka destekli akıllı yemek tarif platformu Samsung Food, Samsung Electronics tarafından tanıtıldı. Dünya çapında 104 ülkede sekiz dilde yayınlanacak ve 160.000'den fazla tarifle kapsamlı yemek deneyimleri sunacak. Hizmetle ayrıca, kullanıcılar, pişirme cihazlarını kontrol edebilecek, adım adım ilerleyen rehberle yemek hazırlayabilecek ve favori tariflerini sosyal medyada paylaşabilecek.

“Her şeyi bir arada sunan bir yemek deneyimi”

Çeşitli pişirme cihazlarını ve gıda hizmetlerini destekleyecek olan uygulama, mevcut yetenekleri geliştirmek ve kullanıcılarının ihtiyacına ve yaşam tarzına uyum sağlayan bir gıda platformu sunmak için yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor. Görevleri yerine getirmek için, 2019 yılında Samsung Next tarafından satın alınan ve kullanıcı tercihlerine ve mevsim gıdalarına göre yemekler öneren Food AI adlı gelişmiş teknolojiden yararlanan akıllı yemek platformu Whisk'in kapsamlı veri tabanını kullanıyor.

“Sevdiğimiz yemekler ve bunları hazırlama şeklimiz günlük hayatımızın kalbinde yer alıyor ve birlikte yemek hazırlayıp yemeyi seviyoruz” diyen Samsung Electronics Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Cihazlar İş Birimi Başkanı Chanwoo Park, sözlerine şöyle devam etti: Samsung Food, kullanıcıların doğrudan kontrol edebilecekleri son derece kişiselleştirilmiş, her şeyi bir arada sunan bir yemek deneyimi yaşatmak için gelişmiş yapay zeka özellikleri kullanıyor. Platform, Samsung ekosistemindeki dijital cihazları ve mobil cihazları birbirine bağlıyor, kullanıcılara alışveriş listesinden yemek hazırlamaya kadar birçok adımda yardımcı oluyor.

Kişiselleştirilmiş yemekler hazırlamak mümkün

Samsung Food'un zengin özellikleri, yemek planlama ve pişirme sürecinde kullanıcıları her adımda destekliyor. Tarif keşfi için kullanıcıların tarifleri istedikleri zaman ve istedikleri yerden kişisel dijital tarif listelerine kaydetmesini sağlıyor. Uygulama, tarifleri analiz ediliyor ve içeriğe göre alışveriş listeleri oluşturuluyor. Kullanıcılar Samsung Food hizmetine, mobil cihazlarına ek olarak, Bespoke Family Hub™ buzdolaplarıyla da erişebiliyor. Family Hub™ dokunmatik ekranında açılan Samsung Food uygulaması, kullanıcı tarafından yönetilen mevcut gıda listesine dayanarak tarif önerileri sunuyor.

Ayrıca, uygulamanın Food AI kısmında kaydedilmiş bir tarifi kullanıcıların diyet gereksinimlerini daha iyi yansıtacak şekilde doğrudan değiştirmesini sağlayan “Tarifi Kişiselleştir” özelliğine de sahip. Örneğin, kullanıcılar bir tarifi vegan veya vejetaryen bir versiyona dönüştürebiliyor veya beslenme açısından daha dengeli ya da stokta bulunan malzemeleri içeren bir tarif oluşturmak için farklı değişiklikler yapabiliyor. İtalyan yemeklerinin Kore versiyonları gibi füzyon tarifler bile oluşturabilecek olan kullanıcılar, tariflerin hazırlama süresini veya zorluk seviyesini de ayarlayabiliyor.

Uygulama, kullanıcılara kişiselleştirilmiş günlük yemek planları oluşturmak için kullanıcı verilerine, diyet tercihlerine ve favori mutfak türlerine dayalı yapay zeka tarafından hazırlanan önerilerde bulunuyor ve kullanıcıların bu önerileri yemek planlayıcılarına eklemesine imkan tanıyor. Alışveriş listelerine ürün ekleyip kullanıcıyı doğrudan bir perakendecinin e-ticaret platformuna yönlendirebiliyor.