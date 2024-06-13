Yeşilçam'ın usta oyuncusu Murat Soydan son yolculuğuna uğurlandı

1970'li yılların jön oyuncularından olan Murat Soydan, İstanbul Bakırköy'de Ataköy 5'inci kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Soydan'ın ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenaze namazına, ünlü oyuncunun yakınları ve meslektaşları katıldı. Murat Soydan'ın cenazesi, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

“Ani kalp krizi, kollarımda öldü”

Yeşilçam sinemasının usta oyuncusu Murat Soydan'ın eşi Uğurgül Soydan, “Muhteşem bir insandı. 43 yıllık eşiyim. Çok büyük bir kayıp. Ailemiz ve Türk milletinin başı sağ olsun. Güzel eserler bıraktı. Eserleriyle anılacaktır. 11 Haziran sabahında ani kalp krizi, kollarımda öldü. O sevilen bir insandı” dedi.

Mehveş Soydan, “Hepimizin başı sağ olsun. Onun kızı olduğum için gurur duyuyorum. Mekanı cennet olsun. Babamın ismini her zaman yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

“Çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik”

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "83 yıllık bir yaşama muhteşem filmler sığdırmış çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik. Daha önce kaybettiğimiz büyükler gibi hepimizin onlara borcu var. Çok güzel hatıralar bıraktılar ve duygular yaşattılar. Müthiş bir kültür oluşturdular hepimiz için. Bugün dizi, filmleri yapıyorsak oralardan çok ilham aldık. Hepsinin mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

“50 yıla yakın bir dostluğumuz vardı”

Yeşilçam oyuncularından Nuri Alço, "Murat abi çok değerli sanatçıydı. Çok güzel bir dostumdu. 50 yılı yakın bir dostluğumuz vardı. Ailece görüşürüz. Birçok filmde de beraber oynadık. Güzel anılarımız var. Kendisi hiçbir insanı kırmayan, Yeşilçam'da bir yeri olan çok güzel bir insandı” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Türk sinemasının efsane isimlerinden Murat Soydan, Salı günü vefat etmişti. 83 yaşındaki Soydan'ın acı haberini kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" diyerek duyurmuştu.

Murat Soydan kimdir?

Türk sinema ve dizi oyuncusu Murat Soydan, 2 Ekim 1940'ta sabasının memuriyeti dolayısıyla bulunduğu Kırklareli’in Lüleburgaz ilçesinde doğdu. Gerçek adı Rüçhan Tercan olan oyuncu ilk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de okudu.

Murat Soydan, 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türk sinemasının en popüler erkek oyuncularından biri oldu. Sinema kariyerinin yanı sıra, Türk televizyon dizilerinde de rol almış ve izleyicilerin beğenisini kazandı.

Soydan, "Aşkın Kanunu", "Bir Garip Yolcu", "Güllü", "Kader Bağlayınca" gibi filmlerle Yeşilçam'da büyük bir şöhret yakaladı. Televizyon kariyerinde ise "Zeytin Tepesi", "Hekimoğlu" gibi dizilerde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.