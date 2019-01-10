“2018 yılında en az 1.923 işçi yaşamını yitirdi”

10 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - TMMOB Bursa İKK Sekreteri Ferudun Tetik, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2018 yılında en az 1.923 işçinin can verdiğini bildirdi. İş kazalarının her yıl artması, ülkemizde insan hayatına verilen önemin giderek düştüğünü gösterdiği kadar, işçi sağlığı ve güvenliği alanına ilişkin yasal mevzuatın ve denetimlerin yetersizliğini de gözler önüne seriyor. Bunu önlemek için atılması gereken ilk adım, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna kamusal bir anlayışla yaklaşmaktır. Başta, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere bu alana ilişkin tüm yasalar, kamusal bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmelidir” dedi.