“Adalet”i resmettiler bisiklet kazandılar

21 Kasım 2018

BURSA (DÜNYA) - Bursa Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nalan Tüzel, öğrenciler ve okul yöneticileri katıldı.

Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde bulunan ve çağrı yapılan 188 okuldan 37’sinden 274 resim gönderilen yarışmanın ödül töreninin açılış konuşmasını Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun yaptı. Altun, her zaman çocuk haklarını savunan ve bu konuda çalışmalar yapan Bursa Barosu’nun, başta eğitim hakkı ve cinsel istismar olmak üzere eğitimlere devam edeceğini söyledi.

Bursa Çimento Fabrikası’nın Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nalan Tüzel, çocuk ve çocuk hakları dendiğinde ilk akla gelen kurumlardan biri olan Bursa Barosu ile “çocuklar geleceğimizdir” düsturuyla çocuklara ve eğitime tam destek veren Bursa Çimento gibi iki önemli kurumun üyesi olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Tüzel, Bursa Çimento ailesi olarak bu konuda destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Başarı ödülü olarak 6 öğrenci bisiklet kazanırken, tüm eserlerin sahiplerine resim malzemeleri hediye edildi. Jüri üyelerine de plaket verildi.