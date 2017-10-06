Arven Yapı, İldem'de 217 dairelik projeye başlıyor

06 Ekim 2017

Kayseri'de son yıllarda site konseptli konut ve işyerleri inaş eden Arven Yapı, İldem yerleşim bölgesinde yeni projesi Arven Flora'nın inşşatına başlıyor. Daha önce Kayseri merkez, Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde kapalı yüzme havuzu, sosyal tesisler, spor ve dinlenme alanlarını barındıran, dört farklı site konseptinde projeyi hayata geçirdiklerini belirten Arven Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say, Arven Flora'nın beşinci konut projesi olacağını söyledi.

Projedeki konutları doğa, çocuk, aile teması ile inşa edeceklerini söyleyen Say, "Arven Flora projesinin yüzde 75'çocuklara ve ailelere ayrıldı. Projede 217 adet konut ile 43 adet ticari ünite yer alıyor. Arven Flora'da konut ve işyerlerinin yanı sıra çocuk oyun alanları, spor sahaları, hobi bahçeleri, kum havuzları, çocuk trafik eğitim parkuru, yürüyüş yolları, geri dönüşümden elde edilen oyun alanları bulunacak. Bunların yanı sıra kapalı ve açık otopark, kiler, araç bakım istasyonu, sosyal tesis, kafeteryalar inşa edilecek" dedi.

Projede konutların 155 ila 190 metrekare aralığında, farklı tip ve alternatif kat planlarında sunulduğunu söyleyen Orhan Say, "Arven Yapı, Kayseri'de müşterilerine banka kredisi olmadan kendi finans sistemi ile ödeme imkânı sunuyor. Arven Flora projesinde, özel lansman döneminde Arven finans sistemi ile 60 ay vade imkanı sunuyoruz. Banka faiz oranlarının yüksek olduğu bu dönemde söz konusu vade ile projede talep göreceğimizi düşünüyoruz" dedi.