BESAŞ’ın karabuğday alımı başladı

26 Ekim 2018

BURSA – Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla üreticilere her alanda önemli destekler veren Büyükşehir Belediyesi sayesinde şifa kaynağı olan karabuğdayın üretimini gerçekleştiren çiftçiler, ücretsiz dağıtılan 4 ton tohumdan, yaklaşık 50 ton verim aldı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve BESAŞ işbirliğiyle hayata geçirilen “Karabuğday Yetiştiriciliği” projesi kapsamında hasadı yapılan ürünlerin alımı da başladı. Oluşturulan uzman bir ekip tarafından randıman testinden geçirilip sınıflandırılan ürünleri kilogram başına 4 - 4,5 TL fiyat verildi. Uygulanan fiyat politikası çiftçilerin yüzünü güldürürken, BESAŞ ürün alımlarına başladı.

Şifa kaynağı olan karabuğdayı sağlıklı ürünler olarak Bursalıların sofralarına taşıyacaklarını dile getiren BESAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Bektaş, “Proje ile bir taraftan 193 çiftçimize destek sağlarken diğer taraftan bir şifa kaynağı olan karabuğday ürünlerini Bursa halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen hem çiftçilerimize hem de çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.