Bilimsel çalışmalar iki yıldır sürüyor

16 Kasım 2018

BURSA - UNESCO İznik Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş, Helenistik dönemden itibaren birçok medeniyetin buluşmasına ve etkileşimine tanıklık eden İznik’in dünya tarihi bakımından önem taşıyan bir yerleşim yeri olduğuna işaret etti. İznik’in 15 Nisan 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ile UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alındığını hatırlatan Taş, UNESCO Dünya Mirasına adaylık konusunda çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti. İznik hakkında bilimsel çalışmaları bulunan arkeoloji, sanat tarihi, mimar, dinler tarihi, tarih, çini alanlarındaki uzmanlardan oluşan bir grup ile yaklaşık iki yıldır bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Murat Taş, tüm paydaşların katkılarıyla hazırlanacak adaylık dosyasının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletileceğini bildirdi. Ardından Bakanlık tarafından UNESCO Dünya Mirasına adaylık başvurusu yapılacak.

Toplantıda konuşan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın “UNESCO çalışmaları İznik Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Turizm Bakanlığı, UNESCO Alan Başkanlığınca yürütülen bir çalışma. UNESCO çalışmalarına her ne kadar resmi kurumlar özel bir gayret sarf ediyorlar ise de özellikle turizm ile ilgili bütün kardeşlerimizin de katkı koymaları ve çaba sarf etmeleri gerekiyor” dedi.

Toplantıda İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik, Koruma Bölge Kurulu Müdürü Serpil Arık, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, UNESCO İznik Alan Başkanı Prof. Dr. Murat Taş, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile İznikli vatandaşlar katıldı.