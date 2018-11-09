BTSO kan verdi

09 Kasım 2018

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kan ve kök hücre bağışının önemine dikkat çekmek ve destek vermek amacıyla Türk Kızılayı Bursa Şubesi ile güzel bir işbirliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Kanın kaynağı yalnızca insan olan tek ilaç olduğunu belirten Başkan Burkay, “Kan ve kök hücre bekleyen hastaların şifa bulabilmesi için bağış konusunda duyarlılığın artırılması gerekiyor. Bağış kampanyaları, hem vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi hem de kan bağışına ilginin artmasına öncülük ediyor. BTSO olarak bizler de her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay ile ortak bir çalışma düzenledik. Bağışlarıyla kampanyamıza destek olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Kızılay’ın çalışmalarına katkı sağlamak adına sosyal sorumluluk anlayışı ile kan ve kök hücre bağışı etkinliği düzenlediklerini belirtti. BTSO ve Kızılay arasındaki işbirliğinin 100 yıl öncesine dek uzandığını hatırlatan Ali Uğur, gelecek dönemde de işbirliğini güçlendirecek çalışmalara imza atmayı sürdüreceklerini ifade etti.