Bursa ayakkabı sektörü fuara hazırlanıyor

21 Kasım 2018

Zehra ORUÇ

BURSA - Ayakkabı sektörünün talebi üzerine 2018 yılı içinde ikinci kez fuar organize ettiklerini söyleyen Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker; fuara, İstanbul, Kayseri, İzmir, Ankara, Kastamonu gibi şehirlerden bine yakın alım heyetinin iştirak edeceğini belirtti. Eker, “Bursa ‘zenne’ dediğimiz kadın ayakkabısında güçlü bir üretim sektörüne sahip. Bu konuda markalaşmak istiyoruz. Fuarlarımızı önce yerelde, sonra ulusalda, daha sonra da uluslararası arenada güçlendirmek istiyoruz. Fuarımıza, ağırlıklı Bursa’dan olmak üzere 40 firma katılıyor” dedi.

Yılın son fuarının ise eğitim alanında olacağını aktaran Hasan Eker, Bebek, Çocuk, Eğitim ve Kırtasiye Fuarı’nı ise 13-16 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceklerini, bu fuarın halka açık olacağını söyledi. Eker, “Fuarımıza; özel okullar, özel üniversiteler, devlet okulları, kırtasiye firmaları, matbaacılar katılacak. Fuarımız yine tamamen tanıtıma yönelik olacak yalnızca yüzde 25’i ticarete açık olabilecek” şeklinde bilgi verdi.

“Talep olan fuarlara devam edeceğiz”

2018 yılında 11 fuar yapacakları sözünü verdiklerini, bunlardan 2’sini birleştirip 9 fuar yaparak hedeflerine ulaşacaklarını belirte Eker şöyle devam etti: “Bu fuarlardan talep olanlara 2019’da da devam edeceğiz. 2019 yılında en az 6 fuar yapmayı amaçlıyoruz. 2018’de şu ana kadar düzenlediğimiz 7 fuara 302 katılımcı oldu. Toplamda 27 bin 129 ziyaretçi ağırladık. Yurtdışından 170, yurtiçinden de 4 bin kişilik alım heyeti geldi.”

Merinos AKKM’de düzenlenen basın toplantısında; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, Bursa Ayakkabıcılar Odası Başkanı İbrahim Aytekin, BTSO 33. Komite Başkanı Ramazan Kuneroğlu, BTSO Meclis Üyesi Altuğ Gencer ile Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası Başkan Yardımcısı İsmail Akar da hazır bulundu.