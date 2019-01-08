Bursa Model Fabrika için güçlü işbirliği

08 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa iş dünyasının katma değerli üretim, rekabetçiliği ve ihracata dönük projelere imza atan BTSO tarafından Bursa sanayisinin Endüstri 4.0’a geçişini sağlamasına rehberlik edecek Model Fabrika projesine Bursa Uludağ Üniversitesi’nden (BUÜ) akademik destek verilecek. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay arasında imzalanan protokol çerçevesinde BTSO; BUÜ ve BUTEKOM işbirliği yapacak. Hazırlık aşaması tamamlanan projenin hayata geçirilmesi ve sonraki sürecinde Uludağ Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler bilimsel destek verecek.

ULUTEK Binası’nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, ‘Bilimden Üretime, Üretimden Ekonomiye’ mottosuyla yürüttükleri 3. Nesil Üniversite çalışmaları kapsamında sanayi-üniversite işbirliğine büyük önem verdiklerini söyledi. Üniversitelerin öncelikli görevlerinden birisinin sektörlerle ortak projeler hazırlamak olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay; “Bursa Uludağ Üniversitesi olarak kentimizdeki iş dünyası temsilcilerinin taleplerine kayıtsız kalmıyoruz. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın örnek gösterilecek olan Model Fabrika projesini bu bağlamda çok önemli buluyoruz. Kentimizin Endüstri 4.0 uygulamalarına ciddi bir katkı sağlamasını ön gördüğümüz bu projenin bilimsel ve akademik ayağında bulunmak bizleri mutlu ediyor. Bu merkezde yürütülecek çalışmaların da ekonomimize yol gösterici olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Bursa model fabrika sanayideki verimliliği artıracak”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak Bursa’yı Türkiye’nin yüksek teknoloji üretiminin merkezi yapmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. BTSO liderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçecek olan Bursa Model Fabrika projesinde sona geldiklerini belirten Burkay, proje ile imalat sanayideki verimliliğinin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti. Burkay, proje için Almanya’daki benzer model fabrikalarının incelendiğini hatırlattı.

“Dijital dönüşüme liderlik edecek”

Merkezde, KOBİ’lerde yalın üretim teknolojisinin uygulanması ve daha sonra dijital dönüşüme geçmeleri konusunda uygulamalı eğitim verileceğini dile getiren Burkay, “Aynı zamanda ‘Dijital Yetkinlik Merkezi’ kimliğine sahip olacak Bursa Model Fabrika, firmalarımızın rekabet güçlerinin artmasına yardımcı olacak. Merkezimiz, Endüstri 4.0 dönüşümünde firmalarda önemli bir farkındalık oluşturacak. Uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmeti de vereceğimiz Bursa Model Fabrika, işletmelerimizin verimlilik konusunda aksayan yönlerinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynayacak” dedi.