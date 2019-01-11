Bursa’da Junio Fashion Show rüzgarı

11 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow) ile bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbi Bursa’da atmaya devam ediyor. 60 ülkeden 1.000’in üzerinde iş insanının işbirliği için geldiği fuarda 200’e yakın üretici firma, ihracatlarını güçlendirmek için ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 4 salondan oluşan 20 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuar, 12 Ocak Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Junioshow Fuarı’nın en renkli etkinliklerinden olan ‘Junio Fashion Show’ defilesi ise fuarda büyük ilgi gören organizasyonlardan biri oldu. İki gün boyunca 14:00-15:00 saatleri arasında gerçekleştirilen defilede bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü temsilcisi 8 firmanın hazırladığı kreaksiyonları çocuk mankenler tarafından güzel bir performansla sergilendi. Defile, katılımcıların büyük beğenisini topladı. İlkbahar-Yaz kreasyonlarının görücüye çıktığı defilede birbirinden farklı konseptlerde ve tasarımlardaki ürünlere katılımcılar tam not verdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün en önemli üretim merkezlerinden olan Bursa’da 6’ncısını gerçekleştirdikleri Junioshow Fuarı’nın sektörün ihracatına büyük güç kattığını ifade etti. Bu sene rekor bir katılımla 200’e yakın firmanın stant açtığı fuara dünyanın farklı ülkelerinden nitelikli alıcıların geldiğini kaydeden İsmail Kuş, “Sektörümüzün üretim noktasındaki tecrübesini ihracata da taşımayı hedefliyoruz. Junioshow Fuarı bu noktada büyük anlam taşıyor. Fuarımız kapsamında düzenlenen ‘Junio Fashion Show’ defilesinde 8 firmamız özel tasarımlarını katılımcılarımızın beğenisine sundu” dedi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Junioshow Fuarı’na firmaların ilgisinin her geçen sene arttığını; kısa sürede organizasyonun bir marka haline geldiğini ifade ederek, “Fuarda 10 binin üzerinde model sergileniyor. Fuara katılan firmalarımız yabancı alıcılarla ikili iş görüşmelerini sürdürürken, önemli iş bağlantıları kurma imkanı yakaladı. Fuarımız kapsamında düzenlenen defile organizasyonu katılımcılarımızın yoğun ilgisini görüyor.” ifadelerini kullandı.