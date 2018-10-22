Bursalı müteahhitler, kentsel dönüşüm için çözüm arıyor

22 Ekim 2018

BURSA - Toplam 4 yıl ertelendikten sonra 2017 Ekim’inde yürürlüğe giren yeni İmar Yönetmeliği’ne uygun olmadıkları için yarım kalan 150 kadar kentsel dönüşüm projesi için çıkış yolu aranıyor. Sorunun binlerce aileyi ilgilendirdiğine ve 18 aylık kira yardımlarının sona ermesiyle sosyal bir sorunun ortaya çıkacağına dikkati çeken İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD), bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğrudan veya dolaylı olarak binlerce vatandaşımızı olumsuz etkileyen kentsel dönüşüm konusunda, mevcut davaları çözecek ve artık bir daha dava açılmayacak bir nihai çözüm bulma gayretimizle göreve gelir gelmez öncelikle Kentsel Dönüşüm Komisyonu'nu kurduk ve ardından Bursa Büyükşehir Belediye Bakanımız sayın Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin il ve ilçe başkanları ve BTSO ile istişare görüşmelerine başladık.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde de BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Şenocak, İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, BTSO Meclis Üyesi Ali Tuğcu, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ali Faruk Çolak'dan oluşan heyet ile birlikte, Bursa’mızın kentsel dönüşümünü Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı sayın Mehmet Ceylan Beyi ziyaret ederek, sorun ve önerilerimizi masaya yatırdık.

Seçimlerin hemen ardından, yine aynı heyet ile birlikte, 31.08.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı sayın Fatma Varank’a ziyaret randevusu alınmış olsa da, Bursa Büyükşehir Belediyemizin öncelikle Bursa’da görüşme önerisi nedeniyle sayın Bakan Yardımcısı’nı ziyaretimizi erteledik. Onun yerine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Alinur Aktaş’ın himayesinde Dobruca’da ilgili bürokratlar ve kentsel dönüşüm yapan üyelerimizin katıldığı toplantıda çözüm önerilerimizi kendileriyle paylaştık.

Buradan çözüm alamayınca, birbirinden kıymetli akademik oda başkanları ve BTSO temsilcileriyle kentsel dönüşüm gündemiyle İMSİAD’da bir toplantı yaptık. Daha sonra da İMSİAD olarak, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret ederek, kentsel dönüşüm konusunda bir daha itiraz edilmeyecek nihai çözümde uzlaştık.

Bu nihai çözüm ile, ister A tipi, ister B tipi olsun kentsel dönüşüm projelerinin devamı ve tamamlanmaları için daha önceleri dava açan akademik odalarla gerekli uzlaşma sağlanmıştır. Tüm bu çalışmalarımıza özverili çalışmalarıyla destek veren BTSO’ya ve akademik odalarımızın kıymetli başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Artık Bursa’mızın ve sektörümüzün kanayan yarası haline gelmiş olan kentsel dönüşümde büyük uzlaşma, Bursa Büyükşehir Belediye Bakanımız sayın Alinur Aktaş’ın değerli çalışmalarıyla son halini alacaktır. Konunun hassasiyetine binaen, kendilerinin bir Bursa sevdalısı olarak, en kısa sürede Bursa’mızın kentsel dönüşüm düğümünü çözeceğine inancımız tamdır.

Ancak bu şekilde artık kangren olmuş bir sorun olan Bursa’mızın kentsel dönüşümünü çözüp, burada edindiğimiz tecrübelerle yapı stoğunu hızla depreme dayanıklı hale getirmeye devam edebiliriz. Kaldı ki, Bursa’mızın süregelen deprem tehlikesi karşısında kentsel dönüşümün, bu tip sorunlarla sekteye uğratılmadan ilerleyebilmesi gerekmektedir.”