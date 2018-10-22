Bursa'nın UNESCO alanlarına yeni strateji

22 Ekim 2018

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda hazırlanan “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” isimli adaylık dosyasıyla 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü’nün korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi ve değişimin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi amacıyla yönetim planında revizyona gidiliyor. Revize edilecek olan Yönetim Planı’na girdi oluşturmak için profesyonel moderatörler yönetiminde, bilgi ve fikirlerin ortak akıl süzgecinden geçirildiği, alanların korunmasına yönelik hedef ve eylemlerin belirlendiği Strateji Arama Toplantıları Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Strateji Arama Toplantısı, Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, Yönetim Planı revizyonunu yürüten Akan Mimarlıktan Tanju Verda Akan ve Strateji Arama Toplantısı Moderatörü Adnan Almeman’ın açılış konuşmalarıyla başladı. İki gün süren toplantılara kamu kurumu yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademik oda temsilcileri, çarşı yöneticileri, muhtarlar, alanda yaşayan yerel halktan oluşan toplam 138 kişi katıldı. Toplantıda yönetim, kültürel değerler-koruma ve planlama, sosyal-ekonomik yapı ve çevresel düzen, eğitim ve bilinçlendirme, turizm-tanıtım-ziyaretçi yönetimi, erişilebilirlik-ulaşım, acil durum ve afet yönetimi gibi çeşitli temaları içeren konular hakkında görüşler alındı.