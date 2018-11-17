Bursaspor’dan müzede kan bağışı

17 Kasım 2018

BURSA - Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde ziyaretçilerini ağırlayan Bursa Sağlık Tarihi Müzesi anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Önemli bir sosyal sorumluluk projesinin gerçekleştirildiği müzede, Bursasporlu futbolcular ve teknik heyet müze ziyaretçileri ile birlikte Kızılay’a kan bağışında bulundu. Bursa Sağlık Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nın yanı sıra Bursaspor Yönetim Kurulu Üyeleri Enver Kumova ve Mustafa Ermiş ile futbolcular Furkan Soyalp, Tunay Torun, Umut Nayir, Umut Meraş ve Burak Kapacak ile çok sayıda taraftar destek verdi.

Bursa eski milletvekili Ceyhun İrgil’in de katıldığı kampanya, müze dostlarından da özel ilgi gördü. Bursa Sağlık Tarihi Müzesi’ndeki etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas ile Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ile Kızılay Güney Marmara Bölge Müdürü Nihat Çakır da katıldı. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ve futbolcular önce Kızılay'a kan bağışında bulundu ardından Bursa Sağlık Tarihi müzesini gezdi. Kan bağışının önemine değinen deneyimli çalıştırıcı Samet Aybaba, bu tür sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas ise bu tür sosyal sorumluluk projelerinin müzelerde yaygınlaştırarak devam ettirmek istediklerini ifade etti. Elmas, kampanyaya destek olan Bursasporlu yönetici, teknik adam ve futbolcular ile Kızılay yetkililerine teşekkür etti.