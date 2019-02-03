Dizayn Kalıp, makine parkurunu genişleterek ihracatını artıracak

03 Şubat 2019

Dilek FİDAN

KAYSERİ - Beyaz eşya, mobilya, çelik kapı, çelik eşya ve otomotiv sektörlerine yönelik projeler üreten Dizayn Torna Kalıp, bu yıl yüzde 20 büyümeyi hedefliyor. Kurumsallaşma, etkinlik ve verimlilik konularında da iyileştirme yapacaklarını kaydeden Dizayn Torna Kalıp firma sahibi Mücahit Sonuç, cirolarındaki büyümelerinde belirli bir aşamaya ulaştıklarını belirterek, cironun artmasının aynı zamanda ürün ve proses çeşitliliğini de artırdığını vurguladı. Esneklik, hız, kalite ve maliyet alanlarında sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü hedefinde olduklarını anlatan Sonuç, geleceğe hazır bir firma olmak için hem büyümeyi önemsediklerini, hem de büyüme için gerekli yatırımları yapacaklarını kaydetti.

Mücahit Sonuç, ağırlıklı olarak beyaz eşya, otomotiv, mobilya, çelik kapı ve çelik eşya sektörlerine yönelik çalışan firmalarını 2005 yılında kurulduğunu belirterek, 550 metrekarelik alanda üretimi olduklarını vurguladı.

Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek üretimde katma değer yaratmaya odaklandıklarını söyleyen Sonuç, “Şuan 10 personelimizle Romanya, Irak, Almanya, Hollanda, Özbekistan ve Suriye gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. İhracatımızın üretimdeki payı yüzde 20 civarında. İhracatımızı artırmak için pazar geliştirme çabalarımız devam ediyor. Bu yıl içerisinde de AB ülkelerine ihracat yapmayı hedefliyoruz.

Hızlı imalat teknolojilerinin sektör olarak çok geniş bir yelpazeye sahip olduklarını işaret eden Sonuç, sunulan teknolojik yeniliklerin kalıpçılıkta minumum seviyelere indirilerek, sıfır hata payı ile hem zamandan hem paradan tasarruf edilmeli diyerek firma olarak önümüzdeki yıl yapacakları yatırımlar hakkında şöyle söyledi:

“Makine parkurumuzu genişleterek ürün çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra gelişen teknolojiyi yakından takip ederek hem pazar ağımızı hem de marka bilinirliliğimizi artırmak istiyoruz ”

Mücahit Sonuç, sektörün en önemli sorununun ise iş yoğunluğunda yaşanan değişimlerden kaynaklandığını aktardı. Yıl içinde aylara göre iş yüzdesinin farklılık göstermesinin ciddi bir sorun olduğunu kaydetti.