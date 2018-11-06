“Enflasyon rakamları daha çok çalışmamız gerektiğini söylüyor”

06 Kasım 2018

BURSA - BUSİAD Başkanı Türkay, “İran’a ambargonun başladığı bir günde gelen enflasyon rakamları, işi daha da sıkı tutmamız gerektiğini bir kez daha ortaya koydu” dedi. Türkay, şöyle devam etti: “Geçen ay 6.30 aylık artışla rekor yapan enflasyon rakamının, bu ay yüzde 2.67 artış göstermesi, alınan tedbirlerin bir nebze olsun fren görevi gördüğüne işaret. Tüketim sektörlerinde yüzde 10 indirim kampanyalarının enflasyonu 4 puana yakın geri çekmiş görünüyor. Ancak, Ekim 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden 328’inin ortalama fiyatları artmaya devam ediyor. Yıllık enflasyon halen yüzde 25.24 gibi çok büyük bir oran. Bu rakamlar daha çok çalışmamız gerektiğini de ortaya koyuyor.”

Türkay, başta otomotiv olmak üzere bazı sektörlerde alınan KDV ve ÖTV indirimlerinin enflasyonu aşağı çekmesinden umutlarının sürdüğünü de belirterek, “Mazotta da yapılacak bir indirim, sanayi, hizmet ve tarım sektörüne canlanma getirecektir” dedi. Türkay, “En tehlikeli durum, bu rakamları kanıksamak olur. O nedenle mücadeleye devam etmek zorundayız” diye konuştu.