Erciyes'te kış turizmine Rus turist bereketi

09 Ocak 2018

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes'te 30 Kasım'da açılan kayak sezonu hareketli geçiyor. Sezon başından bu yana 300 binden fazla turist ağırlayan Erciyes'te artık Rus turist bereketi de yaşanıyor. 29 Aralık'tan itibaren Moskova ile Kayseri arasında doğrudan uçuşların başladığını ifade eden sektör temsilcileri, Rusların Kayseri'nin tarihi yerlerini de gezerek kent turizmini de canlandırdığını ifade etti.

Kış turizmin Erciyes'te bu yıl dış pazar yoğunluğu ile geçeceğini söyleyen Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ olarak Rusya'da yaptığımız tanıtım çalışmalarının meyvelerini almaya başladık. Erciyes'in yurtdışında da tanıtılması için ilk olarak Rusya pazarına açıldık. 29 Aralık tarihinde Moskova-Kayseri arasında başlayan charter seferleri kapsamında 222 kişiden oluşan ilk kafile Kayseri'ye geldi. Sonra charter seferlerine ek sefer yapıldı ve 240 kişilik yeni bir Rus turist kafilesi daha geldi. Erkilet Havaalanı'na inen Rus turistler 6 otobüsle şehir merkezindeki oteller ve Erciyes'teki otellere yerleştirildi. 5 Ocak'ta da bir kafile geldi. Düzenli seferler devam ediyor. Amacımız Erciyes'ten Kayseri'ye bir pencere açmak. Rusya'da övgüyle bahsedilen Erciyes'i görmek için gelen turistler Kayseri'nin tarihi değerlerini kapsayan şehir turuna da katılıyor" dedi.

Otellerin rezervasyon yoğunluklarının arttığını kaydeden Cıngı, "Moskova'dan gelecek turistler için bir paket program hazırladık. Bir haftalık tur program için altyapımız mevcut. Birçok otelimiz dünya standartlarında lüks ve kaliteli. Şehirdeki otellerimizde kışın güzel rezervasyonlar alıyorlar. Hepsinin şu an kış paketi mevcut ve Erciyes'e servis imkanı var. Şehir ve dağ konsepti başka hiçbir yerde yok. Dağ ve şehir arasında fiyatlarda da bir uçurum yok. Adana, Antakya ve Gaziantep gibi şehirlerden günü birlik gelenler oluyor.Yabancı turist geldiğinde dağda her türlü ihtiyacını karşılayabilecek. Otellerimiz Kültür Bakanlığı'ndan onaylı ve her vatandaşımız bütçesine göre farklı alternatifleri bulabilirler" diye konuştu. Düzenlenen uluslararası müsabakaların da Erciyes'in markalaşmasına katkı sağladığını belirten Cıngı, "Erciyes Master Planı'nın bitmesiyle yurt içinde reklam tanıtımlarına ağırlık verdik. Geçen yıl yaptığımız reklam tanıtımları ile yüzde 40 oranında kayakçı sayısını artırdık. Dünya Snowboard Kupası'nı burada yapmaya çalışıyoruz. İspanya, Belçika, Moskova, Berlin ve Dubai gibi ülkelerde turizm fuarlarına giderek, Erciyes'i anlattık. 2012 yılından bu yana her yıl Erciyes'i katlayarak büyüttük. Kayakçıların çoğu İstanbul ve İzmir gibi yerlerden geliyor. Yapılan anketlerle yüzde 80 çok iyi sonucunu aldık ve ‘müşteri memnuniyet ödülüne' layık görüldük" dedi.

Erciyes, 12 ay hizmet verecek

Erciyes'te 4 mevsimi yaşatmak için sosyal ve sportif aktiviteler içinle altyapı çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Uluslararası müsabakalarla Erciyes'i hangi noktaya getirdiğimizi gösterdik. Erciyes'i 12 ay boyunca kullanılabilir hale getirmek için termal sıcak su sondaj çalışmasına başladık. Erciyes Turizm Merkezi'ni aynı zamanda ‘Kaplıca Merkezi' haline getireceğiz. Yine 12 ay boyunca kullanılması amacıyla yapacağımız başka bir projemiz ise ‘Yüksek İrtifa Sporcu Kamp Merkezi'. Gençlik Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla bu tesisi şehrimize kazandıracağız. 135 dönüm üzerinde yapacağımız tesiste kongre merkezi, futbol, basketbol, voleybol, yüzme gibi sporlarda kamp yapmak isteyen takımların tercih edecekleri kamp merkezi olacak" şeklinde konuştu.

Erciyes'i bisiklet sporu için dünya çapında bir merkez haline getirme gayreti ile çok ciddi çalışmalara imza attıklarını aktaran Cıngı, "Dağın farklı lokasyonlarına bisiklet parkurları inşaa ettik. Uluslararası bisiklet kupalarına ve bisiklet takımarına ev sahipliği yaptık. Dünyanın en büyük ve prestijli fuarı Eurobike'ta sektörün önde gelenleri ile girişimde bulunduk. Erciyes'teki bisiklet parkurlarını, irtifa kamp merkezlerini bisiklet profesyonellerine anlattık. Dağdaki otellerimizden Mira'da yatırım yaparak kondisyon aletleri, bisikletleri, spası ve havuzuyla bisiklet dostu ( bicycle friendly) bir otel formatına geldi" dedi.

Kar garantili bir sezon imkanı sunuyoruz

Türkiye'deki en gelişmiş suni kar ünitesinin Erciyes'te olduğunu ifade eden Cıngı, "2 bin 88 metre ile 3 bin 400 metre arasında, farklı zorluk derecelerinde 102 kilometre uzunluğunda 34 adet kayak pistimiz var. 18 ayrı telesiyej, telekabin, gondol gibi mekanik tesislerimizin uzunluğu 24 kilometreye ulaştı. Bu tesislerin saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasitesi var. 154 adet suni kar makinemiz var. 170 hektar alanda ve mevcut pistlerin yüzde 58'lik kısmında kar garantili bir sezon imkanı sunuyoruz. 4 yürüyen band, çocuk oyun alanları, eğitim alanları, kızak alanları ve kayak dışı eğlence aktivitelerini besleyecek baby lift, snowtubing ve tırmanma duvarları gibi imkanlar da Erciyes'te oluşturuldu. Halen 10 otelde bin 500 civarında yatak kapasitesine sahibiz. Diğer oteller de tamamlandığında 6 bin yatak kapasitesine ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Kayak merkezlerine model olduk

Erciyes Turizm Master Planı'nın, Kayseri ve Kapadokya'yı içine alan üç ayaklı bir turizm potansiyeli üzerine kurulduğunu dile getiren Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kayseri Erciyes AŞ, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki bütün hizmetlerin yönetimini üstlenerek düzenli bir dağ yönetim modeli oluşturdu. 2011 yılından bu yana Erciyes dağını işletmeye başladık. Bu yapı ülkemizdeki diğer kayak merkezlerine model olmakta. Erciyes'in yıldızı her yıl biraz daha parlıyor. Kapı komşumuz Kapadokya da kendine özgü bir turizm cenneti. Dolayısıyla Erciyes'te, Kayseri ve Kapadokya'yı içine alan, ‘kültür kayağı' adı altında bir destinasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Kapadokya kışın boş, Erciyes ise yazın boş böylece birbirini tamamlayan iki unsur var elimizde. Bizde ikisini birleştirip bir sinerji oluşturmak istiyoruz. Bunda da başarılı olduk. Yurt dışı çalışmalarımızda Kapadokya'yı yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Gelenler turistler 4 gün Erciyes'te kayak yapabilecekler, 2 gün Kapadokya'da, 1 gün de Kayseri merkezinde kalarak bir haftalık bir tur imkanı elde edecekler "dedi.