Hobi olarak başladığı arıcılıkta ihracata başladı

18 Ekim 2018

Murat KÜÇÜK





TRABZON - “Trabzon’da bu işi iyi yapan insanların bulunduğuna inanıyorum fakat biz hiç şeker katılmamış yüzde yüz doğal bal üretiyoruz” diyen Hüseyin Yazıcı, balcılığın kötü niyetli kişilerin tehdidi altında olduğunu da ayrıca vurguladı. Sahte bal ile gerçek bal ayrımının yalnızca laboratuarda kesin bir şekilde yapılabileceğini belirten Yazıcı, tat, renk, koku gibi kriterlerle gerçek balın anlaşılamayacağını savundu.

“Günümüz teknolojisiyle kalitesi düşük ürünlere, yapay gıda maddeleri kullanılarak istenilen renk, koku ve tat verilebilir. Gurmelerin dahi anlayamadığı yapay madde karıştırılmış ballarla karşılaşıyoruz. Çünkü gıda teknolojisi sürekli gelişiyor ve damak tadıyla anlaşılamayacak benzerlikte ürünler sunuluyor. Piyasada yüksek kalite olarak satılan arıcılık ürünlerinin bile yapay şeker ilaveli olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bal konusunda en doğru sonucu bilimsel testler verir. Vızır Bal ürünlerinin yapay hiçbir madde içermediği, bu testler sonucunda verilen raporlarla ispatlanmıştır.”

“Bal konusunda üretici de tüketici de bilgisiz”

Balın yanı sıra takviye gıda olarak polen, propolis ve arı sütü de üreten Vızır Bal, yıllık iki ton civarında bal üretimi yapıyor. Organik bal üretiminde daha yüksek tonajda üretimin mümkün olmadığını vurgulayan Yazıcı, ön siparişle çalıştıklarını ve istenilen zamanda her miktarda balı veremediklerini sözlerine ekledi. Çam, kestane, ayçiçeği, çiçek, sedir ve kestane-çiçek karışımı ürünler sunduklarını söyleyen Yazıcı, Türkiye’de bal konusunda hem üreticinin hem tüketicinin bilinçsiz olduğunu belirtti ve ekledi: “Saf kestane ve çam balı kristalize olmaz. Çiçek balı ise kendini korumak için kristalize olur. İnsanlarımız bu bilgilerden ya birini biliyor ya da hiç birini bilmiyor. Bazı insanlar da kokusunu beğenmediği balı kötü bal olarak yorumluyor. Böyle bal analizi olmaz. Kişinin damak tadına uymayan bal kötü olarak nitelendirilemez. Nitekim balın, kahvaltılık bir ürün olmaktan çok sağlık için tüketilen bir besin olduğu bilincine varılmalıdır. Biz müşterilerimize her zaman analizle doğallığı ortaya konmuş bal almalarını öneriyoruz.”

Orta Doğu’dan Vızır Bal ürünlerine ciddi bir talep olduğunu belirten Yazıcı, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Katar’a ihracat yaptıklarını da sözlerine ekledi. Sedir balının Arap turistler tarafından çok sevildiğini söyleyen Yazıcı, bu balın üretimine onların taleplerini karşılamak için başladıklarını ifade etti. Yazıcı, Vızır Balın beğenen özel bir müşterisinin tavsiyesi üzerine geçtiğimiz yıllarda Trabzon’a gelen Katar Emiri’ne de bal sattıklarını belirtti. Balın dünyadaki en önemli gıda maddelerinden biri olduğuna dikkat çeken Yazıcı, “Sağlıklı bir yaşam sürmek için herkes organik bal tüketmeli” dedi.