İpek Mobilya, bayilik yapılanmasını büyütecek

09 Ekim 2017

Mobilya sektörüne özgün tasarımlarıyla hizmet veren İpek Mobilya, yeni dönemde yurtiçindeki bayilik yapılanmasını büyütecek. Firma bu yılın sonuna kadar 50 adet, bin metrekarenin üzerinde İpek konseptine uygun A plus mağazanın hizmet vermesini sağlayacak.

İpek Mobilya, bugün itibarıyla kanepe, koltuk, panel mobilya, yatak, baza ve ev tekstili grubunda 160 kalem ürünle müşterilerinin taleplerini karşılıyor. Yurt geneline, yalnızca markalarının bulunduğu 203 bayi ile hizmet veren firma, bu yılın sonuna kadar 50 adet, bin metrekarenin üzerinde İpek konseptine uygun A plus mağazanın hizmet vermesini sağlayacak. Bugün itibarıyla 45 ülkeye ürünlerini gönderen firma, A plus bayilik oluşumu ile ürün kalitesini ve çeşitliliğini artırıp, pazar ağını genişletmeyi planlıyor.

Ortadoğu pazarına yönelecek

İpek Mobilya'nın günlük 480 parça koltuk ve köşe takımının yanı sıra 460 kanepe, 200 yatak, 300 baza ve 400 parça panel mobilya kapasitesi ile üretim yaptığını kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, bununla birlikte münhasır ve corner bayi olmak üzere 203 satış ağı ile hizmet verdiklerini kaydetti. Yeni dönemde bayilik ağlarını genişleteceklerini ifade eden Arslan, "Bu yılın sonuna kadar 50 adet A plus bayilik oluşturmayı hedefliyoruz. Yapılanmanın ardından özellikle Ortadoğu coğrafyasında marka bilinirliğimizi artırmak istiyoruz"diye konuştu.

Bugün itibarıyla Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar'da yer alan 45 ülkeye ihracat yaptıklarını ileten Saffet Arslan, 2016 yılında Avusturya, Danimarka ve Cezayir'e de ihracata başladıklarının altını çizdi. Arslan, bu yıl Kuzey Amerika, Orta ve Güney Afrika ülkeleriyle de temas kurduklarını açıkladı. Öte yandan, Avusturya, Almanya, Fransa, İngiltere, Danimarka, Irak, Türkmenistan, Tacikistan, Kıbrıs, Kosova ve Kazakistan'da bayilerinin bulunduğu bilgisini veren Arslan, yeni bayiliklerle ihracatın ciro içinden aldığı yüzde 25'lik payı artıracaklarını bildirdi.

Ayrıca yeni dönemde koltuk üretim kapasitelerini artıracaklarını açıklayan Saffet Arslan, "Sektörümüz emek yoğun bir alan olarak dikkat çekiyor. Orta vadede emek yoğunluğunu düşüren makine parkı desteğini artırıcı yatırımlar ve iyileştirmeler yapmayı planlıyoruz. Bu sayede daha hızlı bir üretim söz konusu olacak. Yenilik ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, ürün kalitesini ve gamını genişleteceğiz" şeklinde konuştu. Tüketicinin gelir seviyesine ve beğenisine uygun ürünler üretme prensibi ile hareket ettiklerinin altını çizen Arslan, şunları kaydetti: "Modüler mobilya ve koltuk olarak iki Ar-Ge bölümümüz bulunuyor. Tasarımcıların firmamız için tasarladıkları ürünlerini, talebe göre şekillendiriyoruz. Yakın zamanda ürün gamımıza altı konsept ürünle birlikte dokuz adet koltuk takımı ekleyeceğiz."