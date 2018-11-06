İş arayanla işveren Bursa’da buluştu

06 Kasım 2018

BURSA – Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Bursa Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur Bursa) ortaklığında yapılan BİİB’2018, yoğun ilgi gördü. Bir yanda Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı’ndaki stantlarda iş arayanlarla firma yetkilileri birebir görüşmeler yaparken, diğer yanda Orhangazi, Yıldırım Beyazid, Hüdavendigar ve seminer salonlarında konferans ve sertifikalı eğitim programları düzenlendi.

10 holding, 20 şirketler grubu ve toplamda 191 firmanın 200 stantla katıldığı, 3 konferans ile 30 sertifikalı eğitim programının yer aldığı buluşmaya, 50 binin üzerinde Bursalı katılım gösterdi. Merinos AKKM Orhangazi ve Yıldırım Beyazıd salonlarında düzenlenen konferans programlarında Kişisel Gelişim Uzmanı Ahmet Şerif İzgören, Yazar Şermin Yaşar (Oyuncu Anne) ile Müzisyen, Sufi, Yazar Hakan Mengüç sevenleriyle bir araya gelerek birbirinden farklı konularda sunumlar yaptı.