Kente dördüncü OSB'yi kazandıracağız

04 Ekim 2017



MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ - Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye'nin yatırım anlamında önemli merkezlerinden biri olan Kayseri sunduğu potansiyel açısından sınırlı sayıda OSB'ye sahip. Bunu öngören odamız orta ve uzun vadede bölgeye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için zaten dolu olan OSB'leri görüp, kente dördüncü OSB'yi kazandırmak istiyor. Bu kapsamda başlattığımız yer arayışını ise sonuçlandırdık. OSB'nin bulunacağı uygun yer arayışımız sonuçlandı. Minimum 10 milyon metrekare alan üzerinde yer alacak OSB'nin teknolojik yatırımlara ev sahipliği yapmasını arzu ediyoruz. Yeni kurulacak organize sanayi bölgelerinin planlanması, alt ve üst yapılarının tamamlanması minimum beş yıl süre alıyor. Bunu göz önünde bulundurarak 2017 yılı içerisinde 4. organize sanayi bölgemizin kurulması için başlamış olduğumuz ön hazırlıkları tamamlayarak, gerekli girişimlerde bulunacağız.

Kayseri 5 bin yıllık ticaret, 90 yıllık sanayi kültürüne sahip bir şehir. Halen üç OSB ve bir serbest bölgedeki yaklaşık bin 700 işletme ile 156 ülkeye ihracat yapılıyor. TİM verilerine göre, 2016 yılında 1.5 milyar dolarlık ihracat yaptık. TİM verilerine girmeyen Kayseri Serbest Bölgesi'nden yapılan satışlarla bu rakam 1.8 milyar doları buluyor. İhracatın yüzde 60'ını gelişmiş ülkelere yapıyoruz. Kayseri'nin ihracat rakamlarını artırmak için katma değerli üretim şart. Şu an gündemde olan yerli otomobil üretiminde Kayseri'nin de bir yerde yer alması gerektiğini düşünüyoruz.

KAYSO olarak yerli otomobil ile ilgili TOBB'a iletmek üzere bir çalışma yaptık. "Yerli otomobilin yatırım yeri Kayseri olmalı" diyoruz. Bu yatırımın Anadolu'da bir yerde olması kritik önem taşıyor. Biz Kayseri olarak yerli otomobilin Kayseri'de üretilebileceğine inanıyoruz. Marmara Bölgesi'nde altyapı olduğu yönünde bir takım söylemler var ancak biraz global pazarı araştırdığınızda modern otomobil yatırımları için illaki limana yakın, altyapının tek bir şehirde hatta tek bir ülkede toplanması gerekmediğini görüyorsunuz. Kayseri gibi bir şehirde bu üretimin yapılacak olması, buraların gelişmişlik derecesini de artırır. Bu tür stratejik yatırımlar yurt geneline yayılmalı. Gelişmişlik anlamında da risklerin dağılımı noktasında önemli bir ayrıntıdan söz ediyoruz. Söz konusu yatırımın Kayseri'de yapılması durumunda etrafındaki 15 kentin de bundan olumlu etkileneceğini düşünüyoruz.