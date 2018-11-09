Klasik otomobiller Mudanya’daydı
Mudanya Belediyesi’nin desteğiyle Bursa Osmangazi Rotary Kulübü’nün öncülüğünde bu yıl 9.’su düzenlenen Klasik Otomobil Sonbahar Rallisi, klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirdi.
BURSA - Mudanya Belediyesi’nin desteği, Bursa Osmangazi Rotary Kulübü’nün öncülüğünde, Klasik Araç Sporları Kulübü ve Bursa Klasik Otomobilciler Derneği tarafından düzenlenen 9. Klasik Otomobil Sonbahar Rallisi Mütareke Meydanı’ndan start aldı. Yarışmanın ilk gününde, Mütareke Meydanı’nda sergilenen klasik otomobillere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Birbirinden farklı model ve markada klasik otomobilin katıldığı otomobil turu etkinliğinden elde edilecek gelir, tıbbi bir cihaz alınmak üzere Mudanya Devlet Hastanesi’ne bağışlanacak. Yarışmanın startını Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz verdi.