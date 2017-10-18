Marmarabirlik fiyatları erken açıkladı

18 Ekim 2017

Bursa



Bu yıl ortaklarının talebi üzerine ürün alımları başlamadan fiyatları açıklayan Marmarabirlik, tavan fiyatı 180 tane için 9,80 TL, taban fiyatı da 410 tane için 4 TL olarak karara bağladı. Yağlık zeytin fiyatı da 3 TL olarak belirlendi. Ürün alımlarına ise 25 Ekim'den itibaren başlanacak.



Marmarabirlik, 2017-2018 ürün alım kampanyasına sayılı günler kalan ortaklardan gelen yoğun talep üzerine fiyatları erken açıkladı. Alım kampanyasında tavan fiyat 180 tane için 9,80 TL, taban fiyat ise 410 tane için 4 TL olarak belirlenirken, yağlık zeytin fiyatı ise 3 TL olarak açıklandı. 20 Ekim'de sona ermesi planlanan rekolte beyan dönemi 5 gün daha uzatılırken, ürün alımlarına da kooperatiflerin yetki ve sorumluluğunda 25 Ekim'den itibaren başlanacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2017-2018 ürün alım kampanyası kapsamında rekolte beyan alımlarına 20 Eylül'de başladıklarını belirterek, bugüne kadar 8 kooperatif bölgesindeki 21 bin ortaktan 48 bin ton rekolte beyanı alındığını bildirdi. Asa, bu rakamın ortakların yüzde 71'ine tekabül ettiğini vurgulayarak, bazı bölgelerde yağmurların geç yağması ve dolu hasarı nedeniyle rekolte tespitinde aksaklıklar olduğunu kaydetti.

Başkan Asa, "Ürün alım kampanyamız 25 Ekim'den itibaren başlayacaktır. Ancak ortaklarımızdan gelen yoğun talep üzerine ürün alım fiyatlarının erken açıklanmasına karar verilmiştir. Ürün alım fiyatlarına bu yıl ortalama yüzde 30 zam yapılmıştır. Amacımız, piyasa koşullarını gözeterek, üretici, kooperatif ve tüketici dengesini kurmak, Marmarabirlik'e zarar ettirmeden satışlarımızı artırmaktır. Çünkü Marmarabirlik geçmişte satamadığı için zarar etmiştir. Ürün almak çok kolay, esas olan zarar etmeden o ürünü satabilmektir" dedi.

Dolu hasarına 0,40 kuruş

Başkan Asa, ürün alım kampanyasında, üreticiye destek olmak adına önceki yıllarda yağlık olarak teslim edilen 420-460 tane ürünün iki grup halinde fiyatlandırılarak alınacağını söyledi. Asa, bunun yanında dolu vuruğu için de 420-430 tane zeytine ortak yardımlaşma fonundan ilave 0,40 kuruş ödeneceğini kaydetti. Asa, kampanya kapsamında ortaklara verdikleri rekolte beyanı kadar ürün teslim etme hakkı tanınacağını bildirdi. Ürün bedellerinin yüzde 80'inin haftalık periyotlarla peşin olarak ödeneceğini de kaydeden Asa, şöyle devam etti:



"Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak biz üreticimize sahip çıktık, şimdi sıra ortaklarımızda. Üreticimiz sektörün zorlu bir süreçten geçtiği bu yıl hangi tarım ürününde böyle bir artış olduğunu düşünsün. Biz işimize gücümüze bakıyoruz. Çünkü yapacak çok işimiz var. 2017-2018 ürün alım kampanyasının bereketli ve bol kazançlı geçmesini diliyorum."