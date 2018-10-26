Marmarabirlik, ucuz fiyatla ürün alan tüccara tepki gösterdi

26 Ekim 2018

BURSA - Tarihinde ilk defa 12 Ekim’de ürün alımlarına başlayan Marmarabirlik, bugün itibariyle, 52.5 milyon TL tutar karşılığında, 6 bin 300 ton ürün alımı gerçekleştirdi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa “2018-2019 ürün alım kampanyasının çok zorlu geçeceğini daha önceki açıklamalarımızda birçok kez dile getirmiştik. Ortaklarımız, ürünün erken olgunlaşmasıyla ilk önce alımlara başlamasını istedi, daha sonra da, ‘Fiyatları erken açıklayın bizi kimseye mahkum etmeyin’ dedi. Birlik yönetim kurulu tarafından 17 Ekim tarihinde tavan 12.60 TL, taban 4.80 TL, yağlık 3.25 TL olarak ürün alım fiyatlarımız belirlendi. Fiyatlar erken açıklanmış olmasına rağmen tüccarın Marmarabirlik fiyatlarının altında ürün alımı yaptığını görüyoruz. Üreticimiz tüccara neden geçtiğimiz yıl fiyatlarının altında alım yapıyorsunuz diye soruyor mu acaba?” diye konuştu.

Marmarabirlik’in üreticilerin kuruluşu olduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Asa, “Üreticimiz, Marmarabirlik’in kıymetini bu yıl daha da iyi anlamış olmalıdır diye düşünüyorum. Zor günde yanında olan kooperatifine sahip çıkmalıdır. Bu yıl o yıl. Rekoltenin yüksek olduğu, tüccarın piyasada olmadığı bu zorlu yılda, üreticisinin yanında olan tek kuruluş Marmarabirlik’tir. Ortaklarımızdan beklentimiz küçük hesapların içinde olmasınlar ve geleceğini düşünsünler” değerlendirmesini yaptı.

Başkan Asa, konuyla ilgili şunları söyledi;

“Ortağımız, kooperatife ürünü teslim edeyim, paramı alayım sonra kooperatif ne yaparsa yapsın düşüncesinde olmamalıdır. Bu kurumun karına ortak oldukları gibi, olası bir zarar durumunda zararına da ortaklar. Bunun iyi bilinmesi gerekir. Ortaklarımız bizden en yüksek fiyatla ve en yüksek miktarda ürün almamızı, ürün bedellerini erken ödemimizi, tüketiciyi düşünmeden yüksek fiyatla, yüksek miktarda satış yapmamızı istiyor. Ticarette böyle bir mantık yoktur. Sektörü, üretici, Marmarabirlik ve tüketici olarak üçlü saç ayağı şeklinde düşünmek gerekir. Eğer tüketiciyi düşünmezsek büyük bir hata yaparız. Kaldı ki, depolama kapasitemiz ortada. Bundan 40-50 yıl önce yapılan depolar atıl durumda. 2010 yılından bugüne kadar yaklaşık 30 bin ton depolama tesisleri yapıldı. Toplam yatırım tutarımız 110 milyon TL’dir.”

“Marmarabirlik’e yatırım yapma imkanı sağlanmalı”

Marmarabirlik olarak amaçlarının depolama kapasitesini artırmak olduğunu ifade eden Başkan Asa, “Daha çok ürün alabilmek için depolama kapasitelerinin artırılması gerekmektedir. Durum böyleyken üreticimiz bizden her yıl destek bekliyor. Kar payı dağıtılmasını istiyor. Daha çok gübre almak, açıkladığımız fiyatların üstünde fiyat beklentisi oluyor. Bunu başarabilmek için Marmarabirlik’e yatırım yapma imkanı sağlanmalıdır. Üretici de kooperatifine destek vermeli” şeklinde konuştu.

“Üretici zarar ederse sektör batar”

Hidamet Asa, fiyatların erken açıklanmış olmasına rağmen tüccarın ucuz fiyatla ürün almaya çalıştığına da dikkat çekti. Başkan Asa şöyle konuştu: “Buradan tüccara da seslenmek istiyorum. Türkiye’de sofralık zeytin rekoltesinde geçtiğimiz yıllara göre rekoltede bir artış olmamasına rağmen ne oldu da geçtiğimiz yılın fiyatların altında ürün alımı yapıyorsunuz? Arz fazlalığımı var. Elinizi vicdanınıza koyun ve üreticiye siz de sahip çıkın. Eğer üretici ürünü yetiştiremez duruma gelirse zarar eder ve sektörde ürün temin edemez duruma gelir. Üretici batarsa, sektör batar. Üreticimiz bir sonraki yıl ürününü yetiştirebilmesi için mutlaka ayakta kalmalı ve zarar etmemelidir.”

“Sofralık zeytin kayıt altına alınmalı”

“Marmarabirlik olarak tüccarın da sahaya inip ürün almasını bekliyoruz. Tüccar, kazancın yüksek olduğu yıllarda piyasaya girip, sıkıntılı yıllarda üreticiyi yalnız bırakmaması gerekir. 170 bin ton olan bölge rekoltesinin tamamını Marmarabirlik’in alması mümkün değildir” diyen Başkan Asa, sofralık zeytinin kayıt altına alınması gerektiğini de vurguladı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, müstahsil makbuzu olmadan yapılan ürün alımlarının haksız rekabeti de beraberinde getirdiğini söyledi. Asa, “Devletimiz bu işe acil çözüm bulmalıdır” diyerek yetkililere seslendi.