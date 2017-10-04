Medikal sektöründen ithalata ikame 'Mediclust'

04 Ekim 2017

Ercan Üslü



Samsun- Medikal sektörü, Türkiye'de 3 milyar dolara ulaşan tıbbi cihaz pazarının yüzde 85’i oranında dışa bağımlı olduğunu belirterek, devlet desteği ile ithalatın yükünü üstlenmek istiyor. "Mediclust" markasını yaratan sektör temsilcileri hem ithalattaki açığı ikame etmek hem de kentin 2023 için koyduğu 6 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak istiyor.



Samsun’da düzenlenen "Sağlık Enstitüsü Zirvesi"nde medikal sektörü masaya yatırıldı. Tıbbi cihaz üretiminde dünyanın üçüncü büyük merkezi olan Samsun’da, 45 üretici firma yer alıyor. Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, OMÜ Teknopark, Samsun TSO, Çarşamba TSO, Bafra TSO, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası ortaklığında "Mediclust" markasını yarattı. MEDİKÜM Derneği Başkanı Op. Dr. Ahmet Aydemir, Türkiye'de 3 milyar dolara ulaşan tıbbi cihaz pazarının yüzde 85’i oranında dışa bağımlı olduğunu belirterek, devlet desteği ile hem ithalattaki açığı ikame etmek hem de kentin 2023 için koyduğu 6 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak istediklerini belirtti. Tıbbi cihazların en büyük alıcısının devlet olduğunu vurgulayan Aydemir, savunma sanayinde olduğu gibi tıbbi cihaz üretiminde de yerli üretimin teşvik edilmesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Türkiye’deki tıbbi cihaz pazarı bugün 3 milyar dolar iken, dünyada 361 milyar dolara sahip olduğunu, 2020’de ile bu rakamın 435 milyar dolara ulaşacağını öngören Aydemir, yarattıkları marka ile global pazarda güçlü bir oyuncu olmak istediklerini belirtti. Bu anlamda Bafra OSB’de 645 dönüm alana kurulan Türkiye’nin ilk Medikal OSB’nin, yapımı süren Cerrahi Aletler Müzesi ve geçen yıl eğitim öğretime başlayan Tıbbi Cihaz Meslek Lisesi’nin atılan önemli adımlar olduğunu söyledi.

Türk tipi sanayileşme modeline geçilmeli

Samsun’da sektörün 35 yıllık bir tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Aydemir, tıbbi cihaz sektöründe milli ve yerli üretimi arttırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Amacımız güdümlü üretim yapmak. Güdümlü üretim ile tıbbi cihaz tedarik maliyetleri azalacak, pazar istikrarsızlığı ortadan kalkacak, ihracat artacak, ithalat azalacak, cari açık büyük ölçüde azalacaktır. Artık Türk tipi sanayileşme modelini olgunlaştırıp uygulama zamanı gelmiştir. Global pazarda yer almamız için devlet desteği şart! Sektör desteklenince istihdam oranı da artacaktır" ifadelerini kullandı. Dünyada 400 milyar dolar pazara sahip sektörde pazarın yüzde 90’ına 30 firmanın sahip bilgisini paylaşan Aydemir, "ABD ve Avrupa başı çekiyor. Sektörde Avrupa, ABD, Kore ve Çin bugüne kadar neler yaptıysa, biz de artık kendi fikirlerimizi ortaya koyarak yapmalıyız. Bizim pazar büyüklüğümüz ise 3 milyar dolar. Ancak bununla ilgili doğru bir bilgi yok. Çünkü geçen seneye kadar bu istatistikleri sadece ABD’li bir firma tutuyordu. Yedi ay önce Sağlık Bakanlığı bu alanda veri tutmaya başladı. Biz istiyoruz ki SGK çatısı altında tüm veriler toplansın. Çünkü bir veri tabanı şart. Sektöre yön verelim" diye konuştu.

Kamu alım garantisi sağlanmalı

OKA Genel Sekreteri Mevlut Özen’in çalışmaların arka planıyla ilgili yaptığı kısa bir bilgilendirmenin ardından kürsüye çıkan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, sektörü 15 başlık altında değerlendirdi. Yılmaz, şöyle konuştu: "Ülkemiz tarafından tıbbi cihaz için yurt dışına ödenen paranın yerli üretime yönlendirilmesi ile sektörde yerli ve milli üretimi güçlendirip dış ticaret açığına olumlu katkı sağlayarak katma değeri yüksek ileri teknoloji sahip ürünler üretmek. İstihdamı arttırmak. Kamu alım maliyetlerini düşürmek. Devlet desteği ile devletin içerisinde küresel markalar oluşturmak, bu markaların kalıcı olmasını sağlamak. Kamu-sanayi işbirliği içerisinde Türk tipi sanayileşme modeline öncülük etmek. Ülkemiz ihracatını ve ihracat kilogram fiyatını arttırmak. Kamu alım garantisi ile yabancı yatırımların ülkemize girişini özendirmek. Sektöre yönelik teknoloji transferinde bulunmak. Ülke genelinde tıbbi cihaz ve cerrahi el aletleri üretiminin küresel rekabet yönünü arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak. En az savunma sanayi kadar önemli tıbbi cihaz ve cerrahi el aletleri sektöründe bilgi birikimini değerlendirerek yüksek teknolojiye geçiş sürecini hızlandırmak. Sektör ihtiyaçlarına yönelik insan gücüne yatırım yapmak. Kamu destekli rezerv, savunma ve uçak sanayini desteklemektir. İnşallah Mediclust, gelecek çalışmalarda savunma sanayinde ülkemize katkı verecektir."

İhracat bedeli kg’da bin dolara ulaşıyor

Tıbbi cihaz ihracatından elde edilen gelirin Türkiye’nin toplam ihracatından çok daha fazla olduğuna dikkat çeken Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Medikal sektör Samsun’da 35 yıl önce konuşulmaya başlandı. Bu sektör makine yatırımları itibariyle savunma sanayi ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olup hammadde ve teknik çizimleri değiştirildiğinde 1 gecede ülke savunmasında üretime geçebilmektedir. Bu özelliği ile stratejik önemini daha da arttırmaktadır. Ülkemizin kilogram başına toplam ihracat geliri 1,5 dolar civarındayken, medikal ürünlerde ihracat bedeli kilogram başına bin dolara hatta bazı ürünlerde daha yüksek seviyelere ulaşmaktadır. Medikal sektörü yaşlanan nüfus ile orantılı olarak dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden birisidir. Bu sektörün dünyadaki toplam ticaret hakkı 400 milyar dolardır. Ülkemizde tıbbi cihaz pazarı 3 milyar dolardır. Şehrimizde OMU Tıp Fakültesi, Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin şehrimizde olması bu sektör için büyük şanstır. Bundan sonraki aşamada Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan’ın önderliğinde bu sektördeki çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.