Mudanya’nın projeleri ödüllendirildi

16 Kasım 2018

BURSA - Mudanya Belediyesi’nin kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini koruma ve yaşatma kararlılığıyla sürdürdüğü projeler ödül almaya devam ediyor. Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 17’incisi düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”ndan Mudanya Belediyesi çifte ödülle döndü. Belediyelere ödülleri, Antalya EXPO Center’daki YAPEX Fuarı’nda düzenlenen törenle verildi.

Kentin geleceğini tarihi, kültürel ve turistik değerleriyle şekillendiren Mudanya Belediyesi, Taş Mektep Restorasyon Projesi ve İsmet İnönü Parkı, Mütareke Meydanı, Girit Mahallesi Projesi ile ödül almanın gururunu yaşadı. Törene Başkan Hayri Türkyılmaz’ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Servet Usta, Sevinç Şenşekerci, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Dünyanın en güzel yeri dediğim Mudanya’mızın daha yaşanabilir, tarihi, kültürel ve turistik değerleriyle tüm dünyada hak ettiği yeri bulması için çabalıyoruz. Bu mutluluk tarif edilmez, bu ödül öncelikle belediyemizdeki ekip arkadaşlarımla birlikte bütün Mudanyalıların ödülüdür. Mudanya’nın UNESCO Dünya Mirası listesine girebilmesi için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bunun için gerekli görüşmeleri yapıp, ciddi bir başvuru dosyası hazırlayacağız. Amacımız Mudanya’mızın değerlerini insanlığa kazandırmaktır” dedi.

Tarihi Kentler Birliği’nin kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlediği ve gelenekselleşen yarışmada mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu tarafından incelenen başvurular arasında ödül alan projeler, YAPEX Fuarı’ndaki Özendirme Yarışması Sergisi’nde katılımcılarla paylaşıldı.

Mudanya Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği nezdinde ikinci kez ödül alırken, fuar alanında açılan stant da ilgi odağı oldu. Birçok ilin belediye başkanlarının ziyaret ettiği Mudanya standında, ilçenin önemli değerleri tanıtıldı. Başkan Hayri Türkyılmaz da stantları gezerek, belediye başkanlarıyla sohbet etti.